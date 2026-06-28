Geniş bir katılımla gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, farklı tasarımcıların imzasını taşıyan ve özellikle yaz temasının ön plana çıktığı özgün kıyafetler beğeniye sunuldu. Lavanta bahçesinin eşsiz doğal dekorunda yürüyen profesyonel modeller, davetlilere adeta görsel bir şölen yaşattı.
Tekirdağ'da mor şölen: Lavanta tarlaları podyuma dönüştü
Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, kentin göz alıcı lavanta bahçeleri sıra dışı bir moda gösterisine ev sahipliği yaptı. Doğayla iç içe kurulan podyum, mor lavantaların büyüleyici atmosferinde renkli ve estetik görüntülere sahne oldu.Kaynak: İHA
Özgün Tasarımlar: Moda dünyasından yaratıcı isimlerin hazırladığı koleksiyonlar, yaz mevsiminin enerjisini yansıtan esintilerle tarlanın ortasında sergilendi.
Yoğun İlgi: Tekirdağ'ın yanı sıra çevre illerden de gelen çok sayıda moda ve fotoğraf tutkunu, yerli ve yabancı davetlilerle birlikte bu özel ana tanıklık etti.
Sanatsal Deneyim: Katılımcılar, mor çiçeklerin arasında yürüyen mankenlerin zarafetiyle hem sanatsal hem de doğayla bütünleşen bir deneyim yaşadı.
Defile boyunca süren moda rüzgarının yanı sıra, etkinlik alanını gezen ziyaretçiler lavanta tarlalarında oluşturulan özel dekorların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hem Tekirdağ'ın agro-turizm (tarım turizmi) potansiyelini gözler önüne seren hem de modayı açık havaya taşıyan etkinlik, katılımcıların renkli ve unutulmaz anılar biriktirmesiyle sona erdi.