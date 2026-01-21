Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak ve kamu düzenini sağlamak amacıyla ilçe genelinde izinsiz reklam unsurlarına yönelik denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.



İZİNSİZ ASILAN AFİŞ VE PANKARTLAR SÖKÜLDÜ



Çok sayıda mahallede yürütülen çalışmalarda, şehir estetiğine zarar veren, izinsiz olarak asıldığı tespit edilen branda, afiş ve pankartlar ekipler tarafından sökülerek toplandı. İzinsiz reklam faaliyeti yürüten işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı.



AMAÇ GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNİ VE HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEK



Çalışmalarla birlikte hem görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı hem de izinsiz reklam yoluyla oluşan haksız rekabetin önüne geçildi.



Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtilirken, vatandaşlardan ve esnaflardan reklam ve tanıtım faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket etmeleri istendi.



“SÜLEYMANPAŞA’YI DÜZENLİ VE YAŞANABİLİR BİR KENT OLARAK KORUYACAĞIZ”



Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kent estetiğinin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Şehrimizin düzenini, estetik görünümünü ve adil ticaret ortamını korumak zorundayız. İzinsiz afiş ve pankartlar hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de kurallara uyan esnafımıza haksızlık yaratıyor. Zabıta ekiplerimiz bu konuda görevini kararlılıkla sürdürüyor. Süleymanpaşa’yı daha düzenli, daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için denetimlerimiz aralıksız devam edecek.”