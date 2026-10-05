TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde

"Köy ve mahalle muhtarlarına, TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler ile en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere, TEB'e üye ve meslekte on beş yılını tamamlamış serbest eczacılara, TTB üyesi ve meslekte on beş yılım tamamlamış serbest çalışan doktorlara ve TMMOB üyesi ve meslekte en az on beş yılını tamamlamış mühendis ve mimarlara belirlenen kriterlere uymaları halinde hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün kılınmaktadır."