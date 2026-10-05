Yeniçağ Gazetesi
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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle 6 meslek grubuna yeşil pasaport verilmesinin önü açılmak isteniyor. Teklif yasalaşırsa, belirlenen kıdem ve üyelik şartlarını taşıyan meslek mensupları vize kolaylığından yararlanabilecek.

Kaynak: Diğer
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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 1

Kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen Hususi damgalı pasaportun kapsamının genişlemesi için Meclis’e kanun teklifi verildi.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 2

Birgün'de yer alan habere göre, teklif yasalaşırsa muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendis ve mimarlar vizesiz seyahat imkanından yararlanacak.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 3

Vizesiz seyahat imkânı tanıyan yeşil pasaport vize almadan dünyanın birçok ülkesini seyahat etme hakkı bulunuyor.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 4

Devlet memurları ve kamu görevlileri, Meclis ve hükümet üyeleri, belediye başkanları, sporcular, belirli kamu bankası ve kurum çalışanları, ihracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri ile avukatlar bu haktan yararlanabiliyor.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 5

Meclis’e sunulan kanun teklifi kapsamında muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, hekimler, mühendisler ve mimarların da söz konusu haktan faydalanması istendi.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 6

Sunulan teklifin gerekçesinde bu meslek gruplarının vize sorunlarıyla baş başa kaldığı belirtildi ve mesleki faaliyetlerden uzak kaldığı ifade edildi.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 7

Gerekçede şunlaravurgu yapıldı:

"Mesleki eğitim, seminer ve toplantılara gitmek isteyen ve özel sektörde çalışan doktorlar, eczacılar, mühendisler, mimarlar, yeminli mali müşavirler maalesef ki vize engeliyle karşılaşmaktadırlar.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 8

Vize için tüm gereksinimleri karşılamalarına ve evrakları vermelerine karşın kamu hizmeti gören bu meslek gruplarının vize başvuruları reddedilmektedir. Bu durum bahsedilen meslek gruplarının bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmasını engellemekte ve tıp, inşaat, farmakoloji, finans gibi süreçlerde etkin yer almalarının önünü kesmektedir.

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 9

Benzer şekilde seçilmiş köy ve mahalle muhtarları uluslararası alanda gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri görmek, bu yolla bilgi, tecrübe kazanmak ve vizyonlarını geliştirmek istediklerinde yine vize engeli ile karşılaşmaktadırlar."

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 10

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifte şu öneriler yer aldı:

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 11

"Köy ve mahalle muhtarlarına, TÜRMOB ve bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler ile en az on beş yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirlere, TEB'e üye ve meslekte on beş yılını tamamlamış serbest eczacılara, TTB üyesi ve meslekte on beş yılım tamamlamış serbest çalışan doktorlara ve TMMOB üyesi ve meslekte en az on beş yılını tamamlamış mühendis ve mimarlara belirlenen kriterlere uymaları halinde hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün kılınmaktadır."

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TBMM'ye sunuldu: 6 meslek grubuna yeşil pasaport gündemde - Resim: 12

16 Eylül’de Meclis Başkanlığı’na sunulan teklifin 1 Ekim’de İçişleri Komisyonu’na sevk edildiği bildirildi.

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