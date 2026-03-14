TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yüksek izlenme oranlarıyla öne çıkan Taşacak Bu Deniz, 21. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük ilgi gören dizinin 22. bölüm tanıtımı da kısa süre sonra paylaşıldı.
Taşacak Bu Deniz izleyicisine kötü haber: Yeni bölüm tarihi değişti
Taşacak Bu Deniz dizisi son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen yapımın 22. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda paylaşılan yeni yayın tarihi ise dikkat çekti. Dizinin yeni bölümüne bir hafta ara verileceği duyuruldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Fragmanda yer alan yeni yayın tarihinin değişmesi izleyicilerin dikkatini çekti.
Yapımın yeni bölümünün Ramazan Bayramı’nın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle dizinin yayın takviminde değişiklik yapıldığı öğrenildi.
Fragmanda yer alan bilgiye göre dizi bir hafta ertelendi. 20 Mart Cuma günü ekrana gelmesi planlanan bölüm iptal edilirken yeni bölümün 27 Mart Cuma akşamı izleyiciyle buluşacağı bildirildi.
TAŞACAK BU DENİZ BÖLÜM ÖZETİ
Gezep, Eleni’nin Adil ile Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar. Ancak Esme ve İlve’nin bu gerçeği uzun süre gizlediğini fark ettiğinde öfkeye kapılır. Esme ile Gezep arasında sert bir yüzleşme yaşanır. Esme’nin kendisinden istediği görev ise Gezep’i şaşkına çevirir.
Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza verme yetkisini İso’ya bırakması iki köy arasında gerilimi artırır. Şerif’in kışkırtmalarıyla büyüyen gerginlikte Oruç’un liderliği ciddi bir sınavdan geçer.
Kan hakkının Furtunalılar’a geçtiği bu süreçte Oruç, düşmanlığı büyütmeyecek bir çözüm bulmaya çalışır. Bu gelişmeler sırasında Eleni ile Oruç arasındaki bağ da güçlenir.
İso ile Fadime ise Eyüphan olayıyla patlak veren kriz nedeniyle ilk kez aralarındaki düşmanlığın kökeniyle yüzleşir.Bu durum iki karakteri de derinden etkiler. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağıllar boşaltılır.
Buna rağmen Adil, Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından ayırmaz. Ancak Esme’nin Adil’e karşı kırgınlığı sürer.
Hicran’ın Eleni’yi Esme’den almak istemesi ise herkesi sarsabilecek yeni bir krizin kapısını aralar.