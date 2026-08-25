Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Niğde’de beklenen hasat dönemi başladı. Tarlada kilosu 20-25 TL seviyesine kadar çıkan ürün, zorlu bir sezon geçiren üreticilerin yüzünü güldürdü.
Tarlada kilosu 25 TL'ye kapış kapış satılıyor: Paraya para demiyorlar
Dev hasat dönemi başladı. Tarlada kilosu 25 TL’ye kadar çıkan ürün, üreticinin yüzünü güldürürken, kent genelinde yüz binlerce tonluk rekolte bekleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Niğde genelinde bu yıl toplam 230 bin dekar alanda ekim yapıldı. Türkiye’de bu alanda en fazla üretim yapılan kentlerin başında gelen şehirde, hasat çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor.
900 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kent genelinde bu yılki toplam rekolte beklentisinin yaklaşık 900 bin ton olduğunu söyledi.
Kenar, tarladaki mevcut fiyat seviyelerinin üreticinin maliyetini karşılamasına ve gelir elde etmesine imkan sağladığını belirtti.
ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
Üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kenar, tarlada oluşan fiyatların üreticinin emeği açısından önemli olduğunu ifade etti.
Kenar, ürünün kalitesi, cinsi ve fiziksel özelliklerine göre fiyatların değişebildiğini belirterek, şu anda tarlada 20-25 TL seviyesinde seyreden rakamların çiftçi için önemli bir gelir kapısı oluşturduğunu söyledi.
HAK ETTİĞİ DEĞERDE SATILMASI İSTENİYOR
Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticinin yıl boyunca büyük emek verdiğini vurgulayarak, ürünün hak ettiği değerde satılması gerektiğini dile getirdi.
Kenar, “Fiyatlar şu anki süreçte hak ettiği değerde seyrediyor. Ürünün kalitesine, ekilen cinsine ve fiziksel özelliklerine göre tarladaki fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Ancak şu anda 20-25 lira seviyesinde seyreden fiyatlar üreticimizin döktüğü alın terinin ve emeğinin karşılığını tam olarak alabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.
KAMYON KAMYON YÜKLENİYOR
Hasatla birlikte tarlalarda hareketlilik artarken, toplanan ürünler kamyonlara yüklenerek hem iç piyasaya hem de ihracat pazarına gönderiliyor.
Niğde’de üretilen kaliteli ürünlerin başta komşu ülkeler olmak üzere farklı pazarlarda alıcı bulduğu belirtiliyor.
ÜRÜN BELLİ OLDU
Tarlada kilosu 25 TL’ye kadar çıkan ve üreticinin yüzünü güldüren ürünün patates olduğu açıklandı.
Türkiye’nin patates deposu olarak bilinen Niğde’de başlayan hasatta, ürünler kamyon kamyon yüklenerek pazara sevk ediliyor.
NİĞDE PATATESİ DÜNYAYA AÇILIYOR
Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde patatesinin hem Türkiye iç piyasasında hem de ihracatta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Kenar, “Niğde patatesi hem Türkiye iç piyasasında hem de uluslararası ihracat pazarında son derece kritik ve önemli bir yere sahiptir. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz bu kaliteli patatesleri başta can Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere hızlıca gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanayide işlenen patates ürünlerinin de farklı ülkelere ihraç edildiğini belirten Kenar, Niğde patatesinin hem yurt içinde hem de yurt dışında güçlü bir pazar payına sahip olduğunu kaydetti.