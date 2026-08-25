Tarlada kilosu 25 TL'ye kapış kapış satılıyor: Paraya para demiyorlar

Kenar, “Niğde patatesi hem Türkiye iç piyasasında hem de uluslararası ihracat pazarında son derece kritik ve önemli bir yere sahiptir. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz bu kaliteli patatesleri başta can Azerbaycan, Irak ve Suriye olmak üzere komşu ülkelere hızlıca gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.