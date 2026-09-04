Kent genelinde sabahın erken saatlerinde tarlalara inen üreticiler verimden memnun olsa da, tarladan çıkan ürünün tüketiciye ulaşana kadarki fiyat değişimi ve kentteki ekim alışkanlıklarının dönüşümü dikkat çekiyor.
Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı
Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Bolu’da, eylül ayının ilk haftasıyla birlikte çiftçilerin zorlu patates söküm mesaisi resmi olarak başladı.Kaynak: İHA
TARLADA 24 LİRA TEZGAHTA 45 LİRA
Bolu’da sökümü yapılan patatesler tarlada kilogramı 24 ila 28 liradan alıcı buluyor.
Ancak tarladan çıkan bu ürün, pazar ve market tezgahlarına ulaşana kadar 40-45 lira seviyelerine kadar yükseliyor.
Alıçören köyünde çiftçilik yapan üretici İbrahim Karadağ, nisan ayında ektikleri patatesi eylül başında söktüklerini belirterek şunları söyledi:
''Şükür Rabbim'e, verim iyi. Fiyatlarda da istikrar var bu sene.''
''Ortalama tarla çıkım fiyatları 24 ile 28 TL arası değişiyor. ''
''Vatandaşımızın mutfağına gelene kadar da bu biraz daha artıyor, 40-45 lirayı buluyor ama biz toprak üreticisi olduğumuz için o fiyatlara verme gibi bir şansımız yok."
ÜRETİCİ PATATESTEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELİYOR
"Patates diyarı" olarak bilinen kentte artan bakım ve emek maliyetleri, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiriyor.
İnsan gücüne dayalı maliyetlerin yükselmesi nedeniyle patates ekim alanlarının azalmaya başladığını vurgulayan Karadağ, bölgedeki yeni eğilimi şu sözlerle özetledi:
"Sadece insan emeğiyle oluştuğu için artık bakımı ve maliyetleri çok yükseldi.''
''Bu yüzden para kazanamayınca da mecburiyetten vazgeçmek zorunda kalıyoruz.''
''Bolu'da artık son yıllarda patates yerine ayçiçeği ekimini yapmaya başladık.''
''Maliyeti bize göre daha düşük patatesle karşılaştırdığımızda. Kazancı patates kadar olmasa da masrafı düşük."