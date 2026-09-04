Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı

Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı

Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden Bolu’da, eylül ayının ilk haftasıyla birlikte çiftçilerin zorlu patates söküm mesaisi resmi olarak başladı.

Kaynak: İHA
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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 1

Kent genelinde sabahın erken saatlerinde tarlalara inen üreticiler verimden memnun olsa da, tarladan çıkan ürünün tüketiciye ulaşana kadarki fiyat değişimi ve kentteki ekim alışkanlıklarının dönüşümü dikkat çekiyor.

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 2

TARLADA 24 LİRA TEZGAHTA 45 LİRA

Bolu’da sökümü yapılan patatesler tarlada kilogramı 24 ila 28 liradan alıcı buluyor.

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 3

Ancak tarladan çıkan bu ürün, pazar ve market tezgahlarına ulaşana kadar 40-45 lira seviyelerine kadar yükseliyor.

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 4

Alıçören köyünde çiftçilik yapan üretici İbrahim Karadağ, nisan ayında ektikleri patatesi eylül başında söktüklerini belirterek şunları söyledi:

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 5

''Şükür Rabbim'e, verim iyi. Fiyatlarda da istikrar var bu sene.''

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 6

''Ortalama tarla çıkım fiyatları 24 ile 28 TL arası değişiyor. ''

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 7

''Vatandaşımızın mutfağına gelene kadar da bu biraz daha artıyor, 40-45 lirayı buluyor ama biz toprak üreticisi olduğumuz için o fiyatlara verme gibi bir şansımız yok."

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 8

ÜRETİCİ PATATESTEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELİYOR

"Patates diyarı" olarak bilinen kentte artan bakım ve emek maliyetleri, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendiriyor.

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 9

İnsan gücüne dayalı maliyetlerin yükselmesi nedeniyle patates ekim alanlarının azalmaya başladığını vurgulayan Karadağ, bölgedeki yeni eğilimi şu sözlerle özetledi:

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 10

"Sadece insan emeğiyle oluştuğu için artık bakımı ve maliyetleri çok yükseldi.''

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 11

''Bu yüzden para kazanamayınca da mecburiyetten vazgeçmek zorunda kalıyoruz.''

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 12

''Bolu'da artık son yıllarda patates yerine ayçiçeği ekimini yapmaya başladık.''

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Tarlada kilosu 24 lira tezgahta 45 TL'den satılıyor: Üretici hasada başladı - Resim: 13

''Maliyeti bize göre daha düşük patatesle karşılaştırdığımızda. Kazancı patates kadar olmasa da masrafı düşük."

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