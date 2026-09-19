Amasya'nın Suluova ilçesinde yaklaşık bir asırdır üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli tarım ürününde hasat heyecanı yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara giden üreticiler, gün boyunca yoğun mesai harcayarak ürünleri topraktan çıkarıyor.
Tarlada 15 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Tam 100 yıllık gelenek
Amasya'da yaklaşık 100 yıldır yetiştirilen coğrafi işaret tescilli ürünün hasadı başladı. Kilosu tarlada 15 TL'den alıcı bulan üründe 15 bin ton rekolte bekleniyor.Kaynak: İHA
Hasat edilen ürünler daha sonra makineler yardımıyla ayrıştırılıyor ve çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor. Bölgedeki üreticilerin uzun yıllardır sürdürdüğü üretim, bu yıl da geniş bir alanda devam ediyor.
15 BİN REKOLTE BEKLENİYOR
Suluova'da bu yıl 4 bin 200 dekar araziye ekim yapıldı. Hasat döneminin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 15 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.
Yaklaşık 100 yıldır aynı bölgede yetiştirilen ürünün kilosu ise tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Üreticiler bir yandan hasadı sürdürürken diğer yandan toplanan ürünleri ayrıştırıp çuvallayarak satış için hazırlıyor.
"HASADI ÇOK ZAHMETLİDİR"
Tarlada çalışan Fatma Börek de üretim sürecinin kolay olmadığını belirterek hasadın oldukça zahmetli olduğuna dikkat çekti.
Börek, ürünün bölge halkı açısından taşıdığı önemi anlatırken, “Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir” ifadelerini kullandı.
6 AY MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR
Ürünün öne çıkan özelliklerinden biri de uzun süre saklanabilmesi. Kışlık olarak yetiştirilen ürün, uygun şartlarda yaklaşık 6 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Bu özelliği sayesinde hasat döneminin ardından da uzun süre tüketilebiliyor.
Amasya'da 100 yıldır aynı topraklarda yetiştirilen, bu yıl 15 bin ton civarında rekolte beklenen ve tarlada kilosu 15 TL'den satılan ürünün coğrafi işaret tescilli Suluova soğanı olduğu belirtildi.