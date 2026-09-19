Tarlada 15 TL'den peynir ekmek gibi satıyor: Tam 100 yıllık gelenek

15 BİN REKOLTE BEKLENİYOR

Suluova'da bu yıl 4 bin 200 dekar araziye ekim yapıldı. Hasat döneminin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 15 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 100 yıldır aynı bölgede yetiştirilen ürünün kilosu ise tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Üreticiler bir yandan hasadı sürdürürken diğer yandan toplanan ürünleri ayrıştırıp çuvallayarak satış için hazırlıyor.