CHP, cemaat ve tarikatların, kamusal faaliyetlerinin araştırılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'na araştırma önergesi verdi.

"DİNİ KURUMLAR, ANADOLU'NUN İRFAN DAMARINI BESLEYEN YAPILARDIR"

Önerge ile ilgili açıklamalarda bulunmak üzere söz hakkı alan AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, "Din ve devletten beslenerek bir menfaate ulaşmak ne kadar yanlışsa, dini sembolleri bahane ederek din ve dindara zarar vermeye çalışmak suretiyle siyasi rant elde etmek de o kadar yanlıştır. Önerinin içeriğine bakıldığında bunun yeni bir mesele olmadığı görülmektedir. Sürekli aynı şeyi tekrarlayıp milleti tedirgin etmenin kimseye faydası olamaz" sözlerini sarf etti.

Bu topraklarda dini kurumların asırlardır var olduğunu belirten AKP'li Yaz, bu yapıların, Anadolu'nun irfan damarını beslediklerini ifade etti.

AKP'li Mehmet Sait Yaz, "Bu topraklarda asırlardır var olan dini kurumlar, Anadolu'nun irfan damarını besleyen yapılardır. Anadolu şehirleri kurulurken her şeyden önce medreseler, vakıflar, dergahlar vardı. Bu müesseseler toplumdaki maneviyat boşluğunu doldurmaktaydı. Bu gerçeği görmeden bütün dini yapıları aynı torbaya koymak, milletin hafızasına haksızlık yapmaktır” dedi.

"CAMİ, MEDRESE, VAKIF VE KUR’AN KURSU VARDIR VE HEP VAR OLACAKTIR"

AKP'li Yaz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Elbette dinden beslenip devletin içine sızan, devleti ele geçirmeye kalkışan yapılara karşı hukuk sonuna kadar gereğini yapar. 15 Temmuz darbesi bu ülke insanlarının hafızasında daima canlı durmaktadır. Tekerrür etmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Fakat o gece yaşanan ihanet üzerinden bu ülkenin bütün manevi yapılarını zan altında bırakmak da kabul edilemez. Bir yapının ihanet etmesi asırlık irfan geleneğini suçlu haline getiremez.

Milletin hayatında cami, medrese, vakıf ve Kur’an kursu vardır ve hep var olacaktır. Bunlar Anadolu'nun sosyal dokusudur. İnsanların kalbine dokunan ve toplumu ayakta tutan damar buradan beslenir. Bu gerçekleri yok sayan bir siyaset anlayışı toplumun ruhunu asla anlayamaz. Devlet yalnızca kurumların toplamı değildir. Devlet aynı zamanda bir medeniyet hafızası taşır. O hafızanın içinde hukuk da var, irfan da var, ilim de var, bilim de var. Yapılması gereken şey şudur, hakiki olanı korumak, sahte olanı ayıklamaktır. Güçlü devlet, milletinin değerleriyle barış içinde yaşayan devlettir. Türkiye'nin ihtiyacı da tam da budur."

"DEVLETİ YÖNETECEK KADROLARI FETÖ’DEN DEĞİL HALKTAN ALMALIYIZ"

AKP'li Mehmet Sait Yaz'ın sözlerine tepki, CHP Milletveki Ali Mahir Başarır'dan geldi.

Başarır, AKP'li Yaz'ın, verilen önergenin içeriğini yanlış anladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şimdi konuşmacı verilen önergenin içeriğini bence tamamen yanlış anlamış ve çok hatalı bir cümle kullandı 15 Temmuz'u bu ülkeye yaşatanlar için. 'İhanet etmeseydi…'

Gerçekten soruyorum. O gün, o gece yaşananlar olmasaydı o yapı bu ülkede devam mı edecekti? Edecekti. Onu söylediniz. Asıl sorun da şudur. Bu ülkede kamuda kaymakam, hakim, savcı, vali; MHP’li, CHP’li, muhalefet, solcu, sağcı olabilir. Ama en önemli kriter, içlerinde vatan sevgisi olmasıdır. Bayrak sevgisi olmasıdır. Millete karşı saygılı bir bürokrat olmasıdır. Bilimdir, ilimdir, akıldır. Biz buna bakalım.

Yani artık bu ülkede devleti yönetecek kadroları Menzil'den değil, milletten almalıyız. FETÖ’den değil, bu halktan almalıyız. O yüzden çok doğru bir önerge. Biz bu vatanın çocuklarına güvenelim. Düşüncesi ne olursa olsun, yeter ki içinde vatan sevgisi olsun."

ÖNERGE AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

CHP'nin önergesi, Genel Kurul'da gerçekleşen oylamada AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.