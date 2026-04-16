OLAYLAR

1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.

1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.

1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.

1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.

1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.

1939 - Saldıray Denizaltısı Kiel'den İstanbul'a geldi.

1939 - İran Veliahtı Rıza Pehlevi'nin düğün töreni için İran'a giden Türk heyeti Tahran'a vardı.

1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.

1943 - Dr. Albert Hofmann, LSD'nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.

1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.

1947 - Bir yük gemisinde meydana gelen patlama sonucu Texas City'de başlayan yangın neredeyse 600 kişinin ölümüne sebep oldu.

1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.

1959 - Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.

1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.

1971 - Türkiye İşçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.

1972 - İnsanoğlunun 5. Ay yolculuğu 'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.

1973 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan 10'u için idam istendi.

1974 - Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.

1975 - Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle, Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İstanbul'da Amerikalı bir astsubay ile bir Türk arkadaşı, Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan adlı sol görüşlü militanlar tarafından öldürüldü. Gaziantep'te bir polis, Mardin'de 2 öğrenci, Aydın'da bir öğretmen, Ankara ve İstanbul'da 2 işçi öldürüldü.

1982 - Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.

1984 - Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi.

1984 - Orhan Pamuk, "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.

1988 - FKÖ İkinci Komutanı Ebu-Cihad, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

1995 - Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo, 16 Nisan 1997'de kaldırıldı.

1996 - Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen grubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50 araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tarihte Şatoy Pususu olarak bilinir.

1999 - Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı.

2001 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı.

2007 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.

2017 - Türkiye'de yönetim biçimini, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.

DOĞUMLAR

1619 - Jan van Riebeeck, Hollandalı doktor, tüccarı ve Cape Kolonisi'nin kurucusu ve ilk yöneticisi (ö. 1677)

1728 - Joseph Black, İskoç fizikçi ve kimyacı (ö. 1799)

1786 - John Franklin, Britanyalı gezgin, kâşif (ö. 1847)

1821 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö. 1893)

1825 - Jacob Brønnum Scavenius Estrup, Danimarkalı politikacı (ö. 1913)

1844 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)

1861 - Fridtjof Nansen, Norveçli gezgin, bilim insanı, diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1930)

1865 - Harry Chauvel, Avustralyalı general (ö. 1945)

1865 - Mehmet Esat Işık, Türk askeri hekim (ö. 1936)

1867 - Wilbur Wright, ilk motorlu uçağı yapan Amerikalı ünlü Wright Kardeşler'den (ö. 1912)

1871 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı, şair ve folklor kolleksiyoncusu (ö. 1909)

1885 - Arnold Petersen, Amerika Sosyalist İşçi Partisi Ulusal Sekreteri (ö. 1976)

1886 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Almanya Komünist Partisi önderi (ö. 1944)

1889 - Charlie Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1977)

1896 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (ö. 1963)

1916 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (ö. 1979)

1918 - Spike Milligan, İrlanda asıllı İngiliz aktör ve komedyen (ö.2002)

1919 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (ö. 2009)

1919 - Nilla Pizzi, İtalyan şarkıcı (ö. 2011)

1921 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen, yazar ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2004)

1922 - Afif Yesari, Türk yazar (ö. 1989)

1922 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (ö. 1995)

1922 - Leo Tindemans, Belçika Başbakanı (ö. 2014)

1924 - Henry Mancini, Amerikalı besteci, aranjör ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1994)

1925 - Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)

1927 - XVI. Benedictus, Katolik Kilisesinin 265. Papa (ö. 2022)

1933 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2012)

1934 - Robert Stigwood, Avustralyalı film yapımcısı (ö. 2016)

1936 - Ayla Arslancan, Türk oyuncu (ö. 2015)

1936 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (ö. 2008)

1937 - George Steele, Amerikalı Güreşçi (ö. 2017)

1939 - Dusty Springfield, İngiliz pop müzik şarkıcısı (ö. 1999)

1940 - II. Margrethe, Danimarka kraliçesi

1942 - Frank Williams, İngiliz Formula 1 yarış takımının kurucusu ve patronu (ö. 2021)

1946 - Margot Adler, Amerikalı yazar, gazeteci, radyocu ve yayıncı (ö. 2014)

1947 - Kerim Abdülcabbar, Amerikalı basketbolcu

1947 - Erol Evgin, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu

1947 - Gerry Rafferty, İskoç besteci ve şarkıcı (ö. 2011)

1949

Şükrü Karatepe, Türk hukukçu ve akademisyen

Melody Patterson, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)

1950 - David Graf, Amerikalı oyuncu (ö. 2001)

1952 - Yve-Alain Bois, Cezayirli tarihçi, modern sanat eleştirmeni ve akademisyen

1954 - Ellen Barkin, Emmy ödüllü, Altın Küre'ye aday gösterilmiş Amerikalı oyuncu

1955 - Henri, 7 Ekim 2000'den beri hüküm süren Lüksemburg Büyük Dükü

1956 - Aleksey Pajitnov, Rus bilgisayar mühendisi ve Tetris oyununun geliştiricisi

1956 - Necla Nazır, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı

1960 - Rafael Benítez, İspanyol teknik direktör

1960 - Pierre Littbarski, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör

1965 - Jon Cryer, Amerikalı oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı

1965 - Martin Lawrence, Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı

1966 - Jasna Đuričić, Sırp oyuncu

1968 - Vickie Guerrero, Amerikalı eski profesyonel güreş menajeri ve nadir güreşen eski profesyonel güreşçi

1968 - Barbara Sarafian, Belçikalı oyuncu

1971 - Emre Tilev, Türk spor spikeri

1971 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö 1995)

1972 - Conchita Martínez, İspanyol profesyonel tenis oyuncusu

1973 - Akon, Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı

1974 - Toygar Işıklı, Türk müzisyen ve besteci

1976 - Lukas Haas, Amerikalı aktör

1977 - Ceyda Düvenci, Türk oyuncu

1977 - Fredrik Ljungberg, İsveçli futbolcu

1979 - Christijan Albers, Hollandalı Formula 1 pilotu

1982 - Gina Carano, Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu

1982 - Boris Diaw, Fransız basketbol oyuncusu

1982 - Robert Popov, Makedon futbolcu

1983 - Marié Digby, Amerikalı pop müzik şarkıcısı

1984 - Claire Foy, İngiliz aktris

1984 - Pawel Kieszek, Polonyalı futbolcu

1984 - Mourad Meghni, Cezayirli futbolcu

1984 - Kerron Stewart, Jamaikalı atlet

1985 - Luol Deng, Güney Sudan asıllı Britanyalı profesyonel basketbolcu

1985 - Benjamín Rojas, Arjantinli oyuncu

1985 - Taye Taïwo, Nijeryalı futbolcu

1985 - Sam Hyde, Amerikalı komedyen, yazar ve aktör

1986 - Shinji Okazaki, Japon millî futbolcu

1986 - Epke Zonderland, Hollandalı jimnastikçi

1987 - Cenk Akyol, Türk basketbolcu

1987 - Aaron Lennon, İngiliz futbolcu

1990 - Reggie Jackson, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Vangelis Mantzaris, Yunan basketbolcu

1991 - Kim Kyung-jung, Güney Koreli futbolcu

1992 - Hiroki Higuchi, Japon futbolcu

1993 - Mirai Nagasu, Amerikalı buz patenci

1993 - Chance the Rapper, Amerikalı hip hop sanatçısı

1994 - Onur Bulut, Türk-Alman futbolcu

1996 - Anya Taylor-Joy, ABD doğumlu Arjantinli-İngiliz sinema ve dizi oyuncusu

2001 - Danilo Sikan, Ukraynalı millî futbolcu

2002 - Sadie Sink, Amerikalı aktris

2002 - Filip Jörgensen, İsveç asıllı Danimarkalı futbolcu

ÖLÜMLER

69 - Otho, Roma İmparatoru (d. 32)

1090 - Sikelgaita, Lombard prenses (d. 1040)

1686 - Jean de Coligny-Saligny, Fransız soylu ve ordu komutanı (d. 1617)

1788 - Georges-Louis Leclerc, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (d. 1707)

1828 - Francisco Goya, İspanyol ressam (d. 1746)

1850 - Marie Tussaud, Madame Tussauds balmumu heykel müzesinin kurucusu (d. 1761)

1879 - Bernadette Soubirous, Roma Katolik Kilisesi azizi (d. 1844)

1888 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (d. 1845)

1838 - George William Hill, Amerikalı Astronom ve Matematikçi (d. 1838)

1930 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (d. 1895)

1935 - Panait Istrati, Rumen Yazar (d. 1884)

1938 - Steve Bloomer, İngiliz millî futbolcu (d. 1874)

1947 - Rudolf Höß, Nazi Almanyası'nda asker ve Auschwitz Toplama Kampı'nın Komutanı (d. 1900)

1958 - Rosalind Franklin, İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısı (d. 1920)

1958 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (d. 1885)

1972 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)

1989 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (d. 1910)

1991 - David Lean, İngiliz yönetmen (d. 1908)

1992 - Sinan Kukul, Türk devrimci (d. 1956)

1994 - Ralph Ellison, Afrikalı-Amerikalı yazar (d. 1913)

1995 - İkbal Mesih, Pakistanlı çocuk işçi (gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği istismarı sembolü olan) (d. 1982)

1997 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (d. 1938)

2005 - Kay Walsh, İngiliz oyuncu ve dansçı (d. 1911)

2008 - Edward Lorenz, Amerikalı matematikçi ve meteorolog (d. 1917)

2010 - Rasim Deliç, Boşnak asker (d. 1949)

2010 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (d. 1921)

2012 - Zeynel Üner, Türk futbolcu (d. 1918)

2015 - İdris Bamus, Faslı futbolcu (d. 1942)

2016 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yöneticisi (d. 1934)

2016 - Louis Pilot, Lüksemburglu millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)

2017 - Giandomenico Boncompagni, İtalyan radyo ve TV sunucusu, yönetmen, senarist ve söz yazarı (d. 1932)

2018 - Harry Laverne Anderson, Amerikalı oyuncu ve sihibaz (d. 1952)

2018 - Choi Eun-hee, Koreli oyuncu (d. 1926)

2018 - Pamela Catherine Gidley, Amerikalı oyuncu (d. 1965)

2018 - Harold Everett Greer, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1936)

2018 - Ivan Mauger, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (d. 1939)

2018 - Katharina Reiss, Alman çevirmen ve çeviribilimci (d. 1923)

2019 - Hansjörg Auer, Avusturyalı dağcı ve kaya tırmanıcısı (d. 1984)

2019 - Jörg Demus, Avusturyalı besteci ve piyanist (d. 1928)

2019 - Ahmed İktidari, İranlı eğitimci, hukukçu, yazar, tarihçi ve coğrafyacı (d. 1925)

2019 - David Lama, Avusturyalı dağcı ve serbest kaya tırmanıcısı (d. 1990)

2019 - Fay McKenzie, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1918)

2019 - Yaşar Özel, Türk ses sanatçısı (d. 1934)

2019 - Jess Roskelley, Amerikalı dağcı (d. 1982)

2020 - Daniel Bevilacqua, sahne adıyla Christophe, Fransız şarkıcı, söz yazarı, klavyeci ve müzik yapımcısı (d. 1945)

2020 - Gene Deitch, Amerikalı ressam, animatör ve film yönetmeni (d. 1924)

2020 - Francesco Di Carlo, İtalyan mafya üyesi (d. 1941)

2020 - Howard Finkel, Amerikalı profesyonel güreş ring spikeri (d. 1950)

2020 - Santiago Lanzuela Marina, İspanyol siyasetçi (d. 1948)

2020 - Henry Miller, Amerikalı avukat ve hukukçu (d. 1931)

2020 - Danièle Hoffman-Rispal, Fransız siyasetçi (d. 1951)

2020 - Luis Sepulveda, Şilili yazar (d. 1949)

2021 - Heinze Bakker, Hollandalı spor gazetecisi ve muhabiri (d. 1942)

2021 - Nader Dastneshan, İranlı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)

2021 - Ludmila Guzun, Moldovalı siyasetçi (d. 1961)

2021 - Helen McCrory, İngiliz oyuncu (d. 1968)

2021 - Éric Raoult, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1955)

2021 - Yessengaly Abdijapbarovich Raushanov, Kazak şairi (d. 1957)

2021 - Felix Silla, İtalya doğumlu Amerikalı eski aktör ve dublör (d. 1937)

2021 - Mari Törőcsik, Macar oyuncu (d. 1935)

2022 - Rhoda Kadalie, Güney Afrikalı akademisyen (d. 1953)

2022 - Gloria Sevilla, Filipinli aktris (d. 1932)

2022 - Joachim Streich, Doğu Almanya uyruklu eski futbolcu (d. 1951)

2025 - Aaron Boupendza, Gabonlu milli futbolcu (d. 1996)