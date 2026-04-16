OLAYLAR
1071 - Güney İtalya'da Bizans kontrolünde olan son şehir olan Bari, Norman, Robert Guiscard tarafından ele geçirildi.
1912 - Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu. Quimby, 3 ay sonra yaptığı gösteri sırasında uçağın yere çakılmasıyla öldü.
1917 - Bolşevik lider Lenin, sürgünde bulunduğu İsviçre'den Rusya'ya döndü ve Sosyalist Devrim'in başlatılması çağrısında bulundu.
1920 - İkinci Anzavur isyanı bastırıldı.
1925 - Tanin gazetesi süresiz kapatıldı.
1939 - Saldıray Denizaltısı Kiel'den İstanbul'a geldi.
1939 - İran Veliahtı Rıza Pehlevi'nin düğün töreni için İran'a giden Türk heyeti Tahran'a vardı.
1941 - II. Dünya Savaşı: 500 Alman uçağı Londra'yı bütün gece bombaladı.
1943 - Dr. Albert Hofmann, LSD'nin psychedelic (sanrı yaratan, hayal gördüren) etkilerini keşfetti.
1945 - Kızıl Ordu Berlin'e girdi ve Berlin Muharebesi başladı.
1947 - Bir yük gemisinde meydana gelen patlama sonucu Texas City'de başlayan yangın neredeyse 600 kişinin ölümüne sebep oldu.
1948 - Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu.
1959 - Ankara Üniversitesi'nde okuyan bir grup genç, Said-i Nursi'ye "Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri" imzasıyla Şeker Bayramı tebriği gönderdiler.
1968 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri Rıza Kuas ve Prof. Sadun Aren hakkında, "Akdeniz Ülkeleri İlerici ve Anti Emperyalist Partiler Konferansı"na katıldıkları için soruşturma açıldı.
1971 - Türkiye İşçi Partisi yönetimine "Kürtçülük" iddiasıyla dava açıldı.
1972 - İnsanoğlunun 5. Ay yolculuğu 'Apollo 16' uzay aracı ile başladı.
1973 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası başladı. 256 sanıktan 10'u için idam istendi.
1974 - Eski Demokrat Partililere siyasal hakları geri verildi.
1975 - Başkent Phnom Penh'in düşüşüyle, Kamboçya Kızıl Kmerler'in kontrolüne girdi.
1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): İstanbul'da Amerikalı bir astsubay ile bir Türk arkadaşı, Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan adlı sol görüşlü militanlar tarafından öldürüldü. Gaziantep'te bir polis, Mardin'de 2 öğrenci, Aydın'da bir öğretmen, Ankara ve İstanbul'da 2 işçi öldürüldü.
1982 - Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı.
1984 - Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, "Çıplak denize girmek isteyen turist Türkiye'ye gelmesin" dedi.
1984 - Orhan Pamuk, "Sessiz Ev" adlı eseriyle Madaralı Roman Ödülü'nü aldı.
1988 - FKÖ İkinci Komutanı Ebu-Cihad, İsrail askerleri tarafından öldürüldü.
1995 - Güney Afrika Cumhuriyeti ağır insan hakları ihlalleri olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye silah ambargosu koydu. Ambargo, 16 Nisan 1997'de kaldırıldı.
1996 - Emir Hattab komutasındaki 50 kişilik Çeçen grubu 223 Rus askerini öldürdü ve 50 araçlık konvoyu imha etti. Bu olay tarihte Şatoy Pususu olarak bilinir.
1999 - Harvard Üniversitesi, Tansu Çiller'e fahri doktorluk verilmediğini açıkladı.
2001 - Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastı zanlılarından olduğu belirtilen Mehmet Fidancı, İstanbul'da yakalandı.
2007 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia Teknik Üniversitesi'nde Cho Seung-Hui adlı öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, kendisi de dahil 33 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.
2017 - Türkiye'de yönetim biçimini, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak değiştirmek için halk oylaması yapıldı.
DOĞUMLAR
1619 - Jan van Riebeeck, Hollandalı doktor, tüccarı ve Cape Kolonisi'nin kurucusu ve ilk yöneticisi (ö. 1677)
1728 - Joseph Black, İskoç fizikçi ve kimyacı (ö. 1799)
1786 - John Franklin, Britanyalı gezgin, kâşif (ö. 1847)
1821 - Ford Madox Brown, İngiliz ressam (ö. 1893)
1825 - Jacob Brønnum Scavenius Estrup, Danimarkalı politikacı (ö. 1913)
1844 - Anatole France, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)
1861 - Fridtjof Nansen, Norveçli gezgin, bilim insanı, diplomat ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1930)
1865 - Harry Chauvel, Avustralyalı general (ö. 1945)
1865 - Mehmet Esat Işık, Türk askeri hekim (ö. 1936)
1867 - Wilbur Wright, ilk motorlu uçağı yapan Amerikalı ünlü Wright Kardeşler'den (ö. 1912)
1871 - John Millington Synge, İrlandalı oyun yazarı, şair ve folklor kolleksiyoncusu (ö. 1909)
1885 - Arnold Petersen, Amerika Sosyalist İşçi Partisi Ulusal Sekreteri (ö. 1976)
1886 - Ernst Thaelmann, Alman siyasetçi ve Almanya Komünist Partisi önderi (ö. 1944)
1889 - Charlie Chaplin, İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu ve yazar (ö. 1977)
1896 - Tristan Tzara, Rumen asıllı Fransız şair ve yazar (ö. 1963)
1916 - Behçet Necatigil, Türk şair ve yazar (ö. 1979)
1918 - Spike Milligan, İrlanda asıllı İngiliz aktör ve komedyen (ö.2002)
1919 - Merce Cunningham, Amerikalı koreograf ve dansçı (ö. 2009)
1919 - Nilla Pizzi, İtalyan şarkıcı (ö. 2011)
1921 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen, yazar ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2004)
1922 - Afif Yesari, Türk yazar (ö. 1989)
1922 - Kingsley Amis, İngiliz yazar (ö. 1995)
1922 - Leo Tindemans, Belçika Başbakanı (ö. 2014)
1924 - Henry Mancini, Amerikalı besteci, aranjör ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü sahibi (ö. 1994)
1925 - Sabri Altınel, Türk şair (ö. 1985)
1927 - XVI. Benedictus, Katolik Kilisesinin 265. Papa (ö. 2022)
1933 - Erol Günaydın, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (ö. 2012)
1934 - Robert Stigwood, Avustralyalı film yapımcısı (ö. 2016)
1936 - Ayla Arslancan, Türk oyuncu (ö. 2015)
1936 - Şaban Bayramoviç, Sırp müzisyen (ö. 2008)
1937 - George Steele, Amerikalı Güreşçi (ö. 2017)
1939 - Dusty Springfield, İngiliz pop müzik şarkıcısı (ö. 1999)
1940 - II. Margrethe, Danimarka kraliçesi
1942 - Frank Williams, İngiliz Formula 1 yarış takımının kurucusu ve patronu (ö. 2021)
1946 - Margot Adler, Amerikalı yazar, gazeteci, radyocu ve yayıncı (ö. 2014)
1947 - Kerim Abdülcabbar, Amerikalı basketbolcu
1947 - Erol Evgin, Türk şarkıcı, besteci ve oyuncu
1947 - Gerry Rafferty, İskoç besteci ve şarkıcı (ö. 2011)
1949
Şükrü Karatepe, Türk hukukçu ve akademisyen
Melody Patterson, Amerikalı oyuncu (ö. 2015)
1950 - David Graf, Amerikalı oyuncu (ö. 2001)
1952 - Yve-Alain Bois, Cezayirli tarihçi, modern sanat eleştirmeni ve akademisyen
1954 - Ellen Barkin, Emmy ödüllü, Altın Küre'ye aday gösterilmiş Amerikalı oyuncu
1955 - Henri, 7 Ekim 2000'den beri hüküm süren Lüksemburg Büyük Dükü
1956 - Aleksey Pajitnov, Rus bilgisayar mühendisi ve Tetris oyununun geliştiricisi
1956 - Necla Nazır, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı
1960 - Rafael Benítez, İspanyol teknik direktör
1960 - Pierre Littbarski, Alman eski millî futbolcu ve teknik direktör
1965 - Jon Cryer, Amerikalı oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı
1965 - Martin Lawrence, Amerikalı aktör, yönetmen ve yapımcı
1966 - Jasna Đuričić, Sırp oyuncu
1968 - Vickie Guerrero, Amerikalı eski profesyonel güreş menajeri ve nadir güreşen eski profesyonel güreşçi
1968 - Barbara Sarafian, Belçikalı oyuncu
1971 - Emre Tilev, Türk spor spikeri
1971 - Selena, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı (ö 1995)
1972 - Conchita Martínez, İspanyol profesyonel tenis oyuncusu
1973 - Akon, Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı
1974 - Toygar Işıklı, Türk müzisyen ve besteci
1976 - Lukas Haas, Amerikalı aktör
1977 - Ceyda Düvenci, Türk oyuncu
1977 - Fredrik Ljungberg, İsveçli futbolcu
1979 - Christijan Albers, Hollandalı Formula 1 pilotu
1982 - Gina Carano, Amerikalı oyuncu ve televizyon sunucusu
1982 - Boris Diaw, Fransız basketbol oyuncusu
1982 - Robert Popov, Makedon futbolcu
1983 - Marié Digby, Amerikalı pop müzik şarkıcısı
1984 - Claire Foy, İngiliz aktris
1984 - Pawel Kieszek, Polonyalı futbolcu
1984 - Mourad Meghni, Cezayirli futbolcu
1984 - Kerron Stewart, Jamaikalı atlet
1985 - Luol Deng, Güney Sudan asıllı Britanyalı profesyonel basketbolcu
1985 - Benjamín Rojas, Arjantinli oyuncu
1985 - Taye Taïwo, Nijeryalı futbolcu
1985 - Sam Hyde, Amerikalı komedyen, yazar ve aktör
1986 - Shinji Okazaki, Japon millî futbolcu
1986 - Epke Zonderland, Hollandalı jimnastikçi
1987 - Cenk Akyol, Türk basketbolcu
1987 - Aaron Lennon, İngiliz futbolcu
1990 - Reggie Jackson, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1990 - Vangelis Mantzaris, Yunan basketbolcu
1991 - Kim Kyung-jung, Güney Koreli futbolcu
1992 - Hiroki Higuchi, Japon futbolcu
1993 - Mirai Nagasu, Amerikalı buz patenci
1993 - Chance the Rapper, Amerikalı hip hop sanatçısı
1994 - Onur Bulut, Türk-Alman futbolcu
1996 - Anya Taylor-Joy, ABD doğumlu Arjantinli-İngiliz sinema ve dizi oyuncusu
2001 - Danilo Sikan, Ukraynalı millî futbolcu
2002 - Sadie Sink, Amerikalı aktris
2002 - Filip Jörgensen, İsveç asıllı Danimarkalı futbolcu
ÖLÜMLER
69 - Otho, Roma İmparatoru (d. 32)
1090 - Sikelgaita, Lombard prenses (d. 1040)
1686 - Jean de Coligny-Saligny, Fransız soylu ve ordu komutanı (d. 1617)
1788 - Georges-Louis Leclerc, Fransız natüralist, matematikçi, kozmolog ve ansiklopedi yazarı (d. 1707)
1828 - Francisco Goya, İspanyol ressam (d. 1746)
1850 - Marie Tussaud, Madame Tussauds balmumu heykel müzesinin kurucusu (d. 1761)
1879 - Bernadette Soubirous, Roma Katolik Kilisesi azizi (d. 1844)
1888 - Zygmunt Florenty Wróblewski, Polonyalı kimyager ve fizikçi (d. 1845)
1838 - George William Hill, Amerikalı Astronom ve Matematikçi (d. 1838)
1930 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (d. 1895)
1935 - Panait Istrati, Rumen Yazar (d. 1884)
1938 - Steve Bloomer, İngiliz millî futbolcu (d. 1874)
1947 - Rudolf Höß, Nazi Almanyası'nda asker ve Auschwitz Toplama Kampı'nın Komutanı (d. 1900)
1958 - Rosalind Franklin, İngiliz biyofizikçi ve kristallografçısı (d. 1920)
1958 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (d. 1885)
1972 - Yasunari Kavabata, Japon romancı ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1888)
1989 - Hakkı Yeten, Türk futbolcu, teknik direktör ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 18. Başkanı (d. 1910)
1991 - David Lean, İngiliz yönetmen (d. 1908)
1992 - Sinan Kukul, Türk devrimci (d. 1956)
1994 - Ralph Ellison, Afrikalı-Amerikalı yazar (d. 1913)
1995 - İkbal Mesih, Pakistanlı çocuk işçi (gelişmekte olan ülkelerde çocuk emeği istismarı sembolü olan) (d. 1982)
1997 - Roland Topor, Fransız oyun yazarı (d. 1938)
2005 - Kay Walsh, İngiliz oyuncu ve dansçı (d. 1911)
2008 - Edward Lorenz, Amerikalı matematikçi ve meteorolog (d. 1917)
2010 - Rasim Deliç, Boşnak asker (d. 1949)
2010 - Carlos Franqui, Kübalı yazar, şair, gazeteci, devrimci ve siyasetçi (d. 1921)
2012 - Zeynel Üner, Türk futbolcu (d. 1918)
2015 - İdris Bamus, Faslı futbolcu (d. 1942)
2016 - Jeanette Bonnier, İsveçli gazeteci, yazar ve medya yöneticisi (d. 1934)
2016 - Louis Pilot, Lüksemburglu millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1940)
2017 - Giandomenico Boncompagni, İtalyan radyo ve TV sunucusu, yönetmen, senarist ve söz yazarı (d. 1932)
2018 - Harry Laverne Anderson, Amerikalı oyuncu ve sihibaz (d. 1952)
2018 - Choi Eun-hee, Koreli oyuncu (d. 1926)
2018 - Pamela Catherine Gidley, Amerikalı oyuncu (d. 1965)
2018 - Harold Everett Greer, Amerikalı eski profesyonel basketbol oyuncusu (d. 1936)
2018 - Ivan Mauger, Yeni Zelandalı motosiklet yarışçısı (d. 1939)
2018 - Katharina Reiss, Alman çevirmen ve çeviribilimci (d. 1923)
2019 - Hansjörg Auer, Avusturyalı dağcı ve kaya tırmanıcısı (d. 1984)
2019 - Jörg Demus, Avusturyalı besteci ve piyanist (d. 1928)
2019 - Ahmed İktidari, İranlı eğitimci, hukukçu, yazar, tarihçi ve coğrafyacı (d. 1925)
2019 - David Lama, Avusturyalı dağcı ve serbest kaya tırmanıcısı (d. 1990)
2019 - Fay McKenzie, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1918)
2019 - Yaşar Özel, Türk ses sanatçısı (d. 1934)
2019 - Jess Roskelley, Amerikalı dağcı (d. 1982)
2020 - Daniel Bevilacqua, sahne adıyla Christophe, Fransız şarkıcı, söz yazarı, klavyeci ve müzik yapımcısı (d. 1945)
2020 - Gene Deitch, Amerikalı ressam, animatör ve film yönetmeni (d. 1924)
2020 - Francesco Di Carlo, İtalyan mafya üyesi (d. 1941)
2020 - Howard Finkel, Amerikalı profesyonel güreş ring spikeri (d. 1950)
2020 - Santiago Lanzuela Marina, İspanyol siyasetçi (d. 1948)
2020 - Henry Miller, Amerikalı avukat ve hukukçu (d. 1931)
2020 - Danièle Hoffman-Rispal, Fransız siyasetçi (d. 1951)
2020 - Luis Sepulveda, Şilili yazar (d. 1949)
2021 - Heinze Bakker, Hollandalı spor gazetecisi ve muhabiri (d. 1942)
2021 - Nader Dastneshan, İranlı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1960)
2021 - Ludmila Guzun, Moldovalı siyasetçi (d. 1961)
2021 - Helen McCrory, İngiliz oyuncu (d. 1968)
2021 - Éric Raoult, Fransız siyasetçi ve eski bakan (d. 1955)
2021 - Yessengaly Abdijapbarovich Raushanov, Kazak şairi (d. 1957)
2021 - Felix Silla, İtalya doğumlu Amerikalı eski aktör ve dublör (d. 1937)
2021 - Mari Törőcsik, Macar oyuncu (d. 1935)
2022 - Rhoda Kadalie, Güney Afrikalı akademisyen (d. 1953)
2022 - Gloria Sevilla, Filipinli aktris (d. 1932)
2022 - Joachim Streich, Doğu Almanya uyruklu eski futbolcu (d. 1951)
2025 - Aaron Boupendza, Gabonlu milli futbolcu (d. 1996)