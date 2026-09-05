Denizlerdeki av kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Sinop limanında tekneler denize açıldı.
Tanesi 150 lirayı buluyor: Sezondan umut yüksek
Balıkçılar için 1 Eylül itibarıyla sona eren av yasağı, tezgahlarda hareketli bir dönemin başlamasını sağladı. Yeni sezona umutlu bir başlangıç yapan Karadenizli balıkçılar, özellikle palamut bolluğuna dikkat çekerken, vatandaşların uygun fiyatlı deniz ürünlerine yöneldiğini ifade ediyor.Kaynak: ANKA
Uzun yıllardır balıkçılık yapan Savaş Özaltun, sezonun ilk günlerinden itibaren tezgahlarda palamut başta olmak üzere mezgit, barbun, istavrit ve hamsi gibi türlerin yerini aldığını söyledi.
Ayrıca levrek, çupra ve somon gibi kültür balıkları da alıcı buluyor.
Balıkçılar, boy ve miktarına göre değişiklik gösteren palamut fiyatlarının 50 lira ile 150 lira arasında değiştiğini belirtiyor.
Sezonun şimdilik bereketli geçtiğini vurgulayan esnaf, halkın ucuz balığa ulaşabildiğini ancak alım gücündeki daralma nedeniyle kredi kartı kullanımının arttığını dile getiriyor.
Özaltun, mazot ve kutu gibi maliyetlerin yüksekliğine dikkat çekerek, piyasadaki nakit sıkıntısının esnafı zorladığını aktarıyor.
Özaltun, kartlı satışlardaki komisyon kesintilerine ve artan giderlere rağmen balığı halka uygun fiyatlarla sunmaya çalıştıklarını belirtiyor.
Bir diğer balıkçı İbrahim Coşkunarslan ise Karadeniz'in bu sezon palamut açısından oldukça cömert davrandığını ifade ederek, talepten memnun olduklarını söylüyor.
75 ile 100 lira arasında alıcı bulan palamutlara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, bütçesi kısıtlı olan tüketicilerin ise fiyatlar üzerinden pazarlık yapmayı ihmal etmediğini dile getiriyor.
Tezgahları ziyaret eden vatandaşlardan Şeref Kara ise kırmızı et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle halkın protein ihtiyacını balıkla karşıladığını belirtiyor.