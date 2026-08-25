Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar

NTV'nin haberine göre Bursa’da yüzlerce taksi ve servis esnafını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda, 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan bazı ticari araç plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek.