Yeniçağ Gazetesi
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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar

Danıştay’ın verdiği karar doğrultusunda Bursa’da 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan bazı taksi ve servis plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek. 543 servis ve 23 taksi plakasının bedelleri maliklerine ödenecek.

Kaynak: Diğer
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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 1

NTV'nin haberine göre Bursa’da yüzlerce taksi ve servis esnafını ilgilendiren önemli bir karar alındı. Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda, 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan bazı ticari araç plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 2

Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince, söz konusu plakaların çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla iptal edilecek. Bu tarihten sonra araçlar trafiğe çıkamayacak.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 3

PLAKA BEDELLERİ ÖDENECEK

Davalara konu olan plakaların ihale bedellerinin iade edilmesi için de süreç başlatılacak.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 4

Ödemeye esas bedellerin, 2027 yılı Ocak ayında Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde belirlenmesi planlanıyor. Ödeme işlemleri ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 5

NOTER İŞLEMİ YAPILACAK

Türkiye Noterler Birliği’nden gelen görüş yazısı doğrultusunda, plaka sahiplerinin noterliklere bizzat giderek plakaların sicilden silinmesi işlemlerini yaptırması gerekecek.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 6

Malikler, silme işlemini gerçekleştirdiklerine dair noter belgeleriyle belediye veznelerine başvuracak. Bu başvuruların ardından bedellerin tespiti, ödenmesi ve ödeme dışındaki alternatif çözümler konusunda belediye meclisine görüş bildirilecek.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 7

BURSA'DA PLAKA FİYATLARI 10 MİLYON SEVİYESİNDE

Bursa’da ticari plaka fiyatlarının yaklaşık 10 milyon lira seviyelerinde olduğu belirtiliyor.

Kararın uygulanmasıyla birlikte çok sayıda plaka işlevsiz hale gelirken, plaka sahiplerine bedel iadesi yapılması bekleniyor.

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Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor: İşte detaylar - Resim: 8

543 SERVİS 23 TAKSİ İPTAL EDİLECEK

Halen faaliyette olan 543 servis plakası ile 23 taksi plakası iptal edilecek.

İptal edilen plakaların bedelleri, belirlenen süreç kapsamında maliklerine ödenecek.

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