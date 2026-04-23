İran’ın başkenti Tahran ile bazı şehirlerde duyulan patlama seslerinin nedeni netleşti. İran basınında yer alan haberlere göre, seslerin hava savunma sistemlerinin hava sahasına giren mini insansız hava araçları ve küçük dronlara yaptığı müdahalelerden kaynaklandığı bildirildi.

Haberlere göre, ülkenin farklı noktalarında tespit edilen ve “düşmanca hedefler” olarak tanımlanan unsurlar arasında “Orbiter” tipi mini İHA’ların da bulunduğu öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte başkentte ve bazı bölgelerde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İSRAİL’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Uluslararası basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli bir güvenlik kaynağı ise, Tahran’da duyulan hava savunma sistemi seslerine ilişkin olarak İsrail’in İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmediğini savundu.