Yeniçağ Gazetesi
11 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de sular durulmuyor. Adada yaşanan şiddetli tartışmalar ve dokunulmazlık oyunu heyecanı, izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Survivor'da neler oldu? İşte detayları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 1

Survivor Ünlüler-Gönüllüler mücadelesi, psikolojik savaşın gölgesinde devam ediyor.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 2

Nagihan Karadere ve Lina arasında patlak veren 'insanlık' kavgası fiziksel müdahalenin eşiğine gelirken, Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplama kararı aldı.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 3

Öfke patlamalarının ve gözyaşlarının damga vurduğu gecede, dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda eleme oylaması yapıldı.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 4

NAGİHAN VE LİNA ARASINDA "İNSANLIK" KAVGASI

Oyun sonrası Lina’nın gözyaşlarına hakim olamamasıyla başlayan gerginlik, Nagihan Karadere’nin sert sözleriyle alevlendi.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 5


Nagihan’ın, "Bali’ye, Tayland’a tatile gelmişsin" çıkışına Lina, "Şu kadarcık insanlık öğrenememişsin. Anca kavga etmeyi öğren!" yanıtını verdi.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 6

İkilinin birbirinin üzerine yürüdüğü anlarda Nagihan, "Alın beni buradan! Diskalifiye mi ettireceksiniz beni?" diyerek uzaklaşırken, Lina sinir krizi geçirdi.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 7

Olayın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı. Konseyde konuşan Lina, Nagihan’ın takıma katıldığı günden beri kendilerine psikolojik şiddet, baskı ve mobbing uyguladığını iddia ederek ağır suçlamalarda bulundu.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 8

DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİNDE KAZANAN YİNE ÜNLÜLER

10 Mart Salı günü yayınlanan yeni bölümde takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda ter döktü.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 9

Nefes kesen mücadelenin finalinde Seren Ay ve Lina karşı karşıya geldi. Seren Ay'ın aldığı son sayı ile Ünlüler Takımı, parkurdan 12-9 galip ayrılarak bu hafta durumu 2-0’a getirdi ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 10

İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler (Mavi) Takımı için konsey saati geldi. Takım içinde yapılan oylama sonucunda haftanın ikinci eleme adayı belirlendi.

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 11

HAFTENIN ELEME ADAYLARI

Lina ve Nisanur

Survivor'da psikolojik savaş: Lina'dan Nagihan'a ağır suçlamalar - Resim: 12

Adada gerilim artarken, eleme gecesinde kimin veda edeceği ve acil durum konseyinden çıkacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
