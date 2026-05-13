Survivor’da nefes kesen konsey: Acun Ilıcalı: "Ölümden döndü"

Survivor'da heyecan ve hüzün aynı anda yaşandı. 12 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelen son bölümde, hem haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu hem de tüm Türkiye’yi üzen bir veda haberi açıklandı. İşte dokunulmazlık savaşından acil durum konseyine kadar dün gece yaşananlar...

Büyük finale doğru geri sayımın başladığı yarışmada, Mavi ve Kırmızı takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için zorlu bir parkurda karşı karşıya geldi. Erkek potasının yaşanacağı bu kritik haftada, iki takım da eleme adayı çıkarmamak için sınırlarını zorladı.

Oyunun finalinde Mavi takımın üstünlüğü vardı. Nagihan ve Seda’nın çıktığı son bayrak yarışında, Nagihan’ın aldığı sayıyla Mavi takım, 12-4 gibi net bir skorla dokunulmazlığın sahibi oldu.

KIRMIZI TAKIMDA ERKEKLER POTASI: OYLAMA YAPILMADI

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda moraller bozulurken, ada konseyinde ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Kırmızı takımdaki erkek yarışmacı sayısının azlığı nedeniyle oylama yapılmasına gerek kalmadan tüm erkek yarışmacılar doğrudan potaya gitti.

Haftanın ilk eleme adayı olan Barış’ın ardından, dün geceki sonuçlarla birlikte Can Berkay ve Nobre de eleme potasına giren isimler oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Barış, Can Berkay ve Nobre olarak netleşti.

ACİL DURUM KONSEYİNDE VEDA: BAYHAN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gecenin en sarsıcı gelişmesi ise Acun Ilıcalı’nın topladığı acil durum konseyinde yaşandı. Geçtiğimiz günlerde burnundan aldığı darbe sonrası kanaması durmayan ve hastaneye kaldırılan Bayhan’ın akıbeti belli oldu.

Acun Ilıcalı, Bayhan’ın ciddi miktarda kan kaybettiğini ve küçük bir operasyon geçirdiğini belirterek durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi: “Bayhan hepimizi korkuttu, adeta ölümden döndü. Doktorlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, yaşanabilecek yeni bir kazayı riske edemeyiz.” Bu karar doğrultusunda Bayhan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2026’dan elendi.

BAYHAN’DAN İLK MESAJ: "SURVİVOR BENİM İÇİN KAPANDI"

Yarışmaya veda etmek zorunda kalan Bayhan, sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada duygularını paylaştı. Ünlü yarışmacı, "2026 Survivor benim için artık kapandı, bitti.

Bütün yarışmacı arkadaşlarıma ve kardeşlerime başarılar dilerim," diyerek takipçilerine veda etti.

Survivor 2026, eksilen kadrolar ve kızışan rekabetle önümüzdeki günlerde çok daha zorlu mücadelelere sahne olmaya devam edecek.

