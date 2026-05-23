Dominik Cumhuriyeti’nin zorlu iklim ve parkur şartlarında, hem fiziksel hem de psikolojik sınırları zorlayan yarışmacılar, şampiyonluk kupasına uzanmak için amansız bir mücadele veriyor.
Survivor'da konsey karıştı: Dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?
TV8 ekranlarının her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Survivor 2026, büyük finale doğru adımlarını hızlandırırken heyecan ve gerilim dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.
Lina’nın adaya vedasının ardından güç dengelerinin sarsıldığı yarışmada, 22 Mayıs Cuma akşamı haftanın kritik 3. dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi.
Ekran başındaki izleyicilerin nefeslerini tutarak takip ettiği mücadelede, adada kalma savaşı veren takımlar arasındaki rekabet tavan yaptı.
DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜ KIRMIZI TAKIMIN OLDU
Açlıkla ve zorlu ada şartlarıyla mücadele eden yarışmacılar, haftanın kader belirleyici dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı.
Müthiş bir çekişmeye ve son ana kadar süren heyecana sahne olan oyunun sonunda, 12-11’lik skorla gülen taraf Kırmızı Takım oldu.
Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Takım rahat bir nefes alırken, Mavi Takım için zorlu ada konseyinin kapıları aralandı.
ADA KONSEYİNDE GERİLİM: 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinin ardından gerçekleştirilen ada konseyinde yarışmacılar, adada kalmasını istemedikleri isimler için oylarını kullandı.
Yapılan oylama sonucunda adı en çok yazılan isim olan Ramazan, haftanın 3. eleme adayı olarak potaya giren isim oldu.
ELEME POTASINDAKİ İSİMLER
Büyük finale adım adım yaklaşılırken adaya veda etme riskiyle karşı karşıya kalan güncel eleme potası şu isimlerden oluştu:
Beyza
Can Berkay
Ramazan