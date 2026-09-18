Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor

KABİNİN KALKMASIYLA KARGO ALANI GENİŞLEDİ

Geleneksel ticari araçlarda sürücü oturma alanı, pedal ve direksiyon mekanizmaları ile güvenlik donanımları önemli bir yer kaplarken, kabinsiz yapısı sayesinde BOW’da bu alanın tamamı yük kapasitesine ayrılıyor.