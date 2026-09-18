Sürücü kabini, ön camı ve kontrol paneli bulunmayan bu özel araç, şehir içi lojistiğinde maksimum hacim sunmayı hedefliyor. UQI Robotics iş birliğiyle üretilen model, radikal tasarımıyla dikkat çekiyor.
Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor
Stellantis, otonom teslimat pazarına yönelik geliştirdiği tamamen elektrikli yeni konsepti BOW (Box On Wheels) modelini tanıttı.Haber Merkezi
KABİNİN KALKMASIYLA KARGO ALANI GENİŞLEDİ
Geleneksel ticari araçlarda sürücü oturma alanı, pedal ve direksiyon mekanizmaları ile güvenlik donanımları önemli bir yer kaplarken, kabinsiz yapısı sayesinde BOW’da bu alanın tamamı yük kapasitesine ayrılıyor.
Şirket, aracın batarya kapasitesi, menzili, taşıma sınırı veya LiDAR ve sensör teknolojileri gibi teknik detayları henüz paylaşmadı.
AVRUPA YOLLARINDA TEST EDİLECEK
Aracın kamuya açık yollardaki yasal süreçleri ve mevzuat engellerini nasıl aşacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.
İlk aşamada Avrupa pazarını hedefleyen Stellantis, doğrulama ve saha testlerini yine Avrupa’da gerçekleştirecek. Projenin sonraki aşamalarda küresel pazarlara sunulması planlanıyor.