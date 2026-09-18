Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor

Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor

Stellantis, otonom teslimat pazarına yönelik geliştirdiği tamamen elektrikli yeni konsepti BOW (Box On Wheels) modelini tanıttı.

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Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor - Resim: 1

Sürücü kabini, ön camı ve kontrol paneli bulunmayan bu özel araç, şehir içi lojistiğinde maksimum hacim sunmayı hedefliyor. UQI Robotics iş birliğiyle üretilen model, radikal tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor - Resim: 2

KABİNİN KALKMASIYLA KARGO ALANI GENİŞLEDİ

Geleneksel ticari araçlarda sürücü oturma alanı, pedal ve direksiyon mekanizmaları ile güvenlik donanımları önemli bir yer kaplarken, kabinsiz yapısı sayesinde BOW’da bu alanın tamamı yük kapasitesine ayrılıyor.

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Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor - Resim: 3

Şirket, aracın batarya kapasitesi, menzili, taşıma sınırı veya LiDAR ve sensör teknolojileri gibi teknik detayları henüz paylaşmadı.

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Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor - Resim: 4

AVRUPA YOLLARINDA TEST EDİLECEK

Aracın kamuya açık yollardaki yasal süreçleri ve mevzuat engellerini nasıl aşacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

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Sürücüsüz teslimatın geleceği şekilleniyor - Resim: 5

İlk aşamada Avrupa pazarını hedefleyen Stellantis, doğrulama ve saha testlerini yine Avrupa’da gerçekleştirecek. Projenin sonraki aşamalarda küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

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