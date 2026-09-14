10. Deian Sorescu - 3 gol | Gaziantep FK
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah...
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken gol krallığı yarışı da kızıştı. Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Mohamed Salah gibi ligin önemli yıldızları büyük bir yarış verirken sürpriz isimler de listeye damga vurdu. İşte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu gol krallığı yarışında son durum...Furkan Çelik
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10. Deian Sorescu - 3 gol | Gaziantep FK
1 10
9. Jesus Ramirez - 4 gol | Çorum FK
2 10
8. Alexandros Kyziridis - 4 gol | Çorum FK
3 10
7. Muhammed Salah - 4 gol | Trabzonspor
4 10
6. Juan - 4 gol | Göztepe
5 10
5. Eldor Shomurodov - 4 gol | İstanbul Başakşehir FK
6 10
4. Adrian Benedyczak - 4 gol | Kasımpaşa
7 10
3. Dusan Vlahovic - 4 gol | Beşiktaş
8 10
2. Gift Orban - 6 gol | Amedspor
9 10
1. Victor Osimhen - 6 gol | Galatasaray
10 10