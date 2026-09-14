Yeniçağ Gazetesi
14 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah...

Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah...

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta geride kalırken gol krallığı yarışı da kızıştı. Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Mohamed Salah gibi ligin önemli yıldızları büyük bir yarış verirken sürpriz isimler de listeye damga vurdu. İşte Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu gol krallığı yarışında son durum...

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 1

10. Deian Sorescu - 3 gol | Gaziantep FK

1 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 2

9. Jesus Ramirez - 4 gol | Çorum FK

2 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 3

8. Alexandros Kyziridis - 4 gol | Çorum FK

3 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 4

7. Muhammed Salah - 4 gol | Trabzonspor

4 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 5

6. Juan - 4 gol | Göztepe

5 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 6

5. Eldor Shomurodov - 4 gol | İstanbul Başakşehir FK

6 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 7

4. Adrian Benedyczak - 4 gol | Kasımpaşa

7 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 8

3. Dusan Vlahovic - 4 gol | Beşiktaş

8 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 9

2. Gift Orban - 6 gol | Amedspor

9 10
Süper Lig'de gol krallığı yarışı kızıştı: Osimhen, Vlahovic, Salah... - Resim: 10

1. Victor Osimhen - 6 gol | Galatasaray

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro