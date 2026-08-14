Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi

Bir süre sonra çocuklardan 2’si kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2'si ise akıntıya kapılıp sürüklendi. Bu sırada programı nedeniyle bölgede olan ve boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın korumaları, yardıma koştu.