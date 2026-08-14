Yeniçağ Gazetesi
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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi

Şanlıurfa’da sulama kanalında akıntıya kapılan iki çocuğu, bölgede bulunan Valinin korumaları son anda fark edip kurtardı.

Kaynak: DHA
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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 1

Şanlıurfa’da serinlemek için girdikleri sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, programı için bölgede bulunan Vali Hasan Şıldak'ın korumaları tarafından kurtarıldı.

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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 2

Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait tarımsal sulama kanalına girdi.

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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 3

Bir süre sonra çocuklardan 2’si kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2'si ise akıntıya kapılıp sürüklendi. Bu sırada programı nedeniyle bölgede olan ve boğulma tehlikesi geçiren çocukları fark eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın korumaları, yardıma koştu.

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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 4

Korumalar, çocukların tel örgülere tutunmasını sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tel örgüleri kesip merdivenle çocukları sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 5

İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 6
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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 7
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Sulama kanalında iki çocuk çırpınıyordu: Valinin korumaları devre girdi - Resim: 8
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