Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, E-Devlet sisteminde "İlk işe giriş tarihi" olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için "Büyük Ankara Buluşması" düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen staj mağdurları, çocuk yaşta döktükleri alın terinin karşılığını talep etti.
Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Ankara'yı salladı: Taleplerini tek tek sıraladılar
Yıllardır süregelen "Sigorta Başlangıcı" adaletsizliğine karşı seslerini yükselten yüz binlerce staj ve çıraklık sigortası mağduru, Ankara Ulus Meydanı'nda buluşarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.
Eylemde basın açıklamasını okuyan Ankara Staj Mağdurları Derneği Başkanı Ömer Faruk Karaoğlu, mağduriyetin boyutlarının sadece yerel bir sorun değil, açık bir eşitsizlik hali olduğunu söyledi.
Karaoğlu, "Yurt dışında staj yapan bir Türk vatandaşı staj başlangıcını Türkiye'de sigorta başlangıcı olarak saydırabilirken, kendi vatanında çalışan gençler bu haktan mahrum bırakılmaktadır" dedi.
Karaoğlu, "TÜİK verilerinde işsizlik oranını düşük göstermek için "çalışan" kategorisine dahil edilen stajyer ve çıraklar, iş özlük haklarına gelince "öğrenci" denilerek görmezden gelinmektedir." diye konuştu.
"Fiilen çalışılmış, 4A tescili yapılmış ancak emeklilik primleri yatırılmamış bu süreler, yüz binlerce kişinin emekliliğini haksız yere ötelemektedir" diyen Karaoğlu, buluşmanın temel amacının, staj ve çıraklık sigortası, yani ilk işe giriş tarihinin SGK uzun vadeli hizmet başlangıcı olarak kabul edilmesini sağlayacak yasal düzenlemenin bir an evvel hayata geçirilmesi olduğunu dile getirdi.
Karaoğlu açıklamasında son olarak şunları dile getirdi: "Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği ve Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu olarak; tüm kamuoyunu, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu haklı mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz."
Karaoğlu'nun açıklamasının ardından eylemde sık sık "Çırağa adalet"
"Hak hukuk adalet" sloganları atıldı.
Staj Mağdurları Federasyonu Murat Aydın da bir konuşma yaptı. Aydın, "Fiilen çalışmaya başladığınız tarih sigorta başlangıcı olmalıdır. Derhal kanun teklifi verilmelidir" dedi.
Staj Mağdurları Derneği Onursal Başkanı Ferhat Salman da staj mağduriyetinin biran önce sonlandırılması için siyasilere çağrıda bulundu
CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer yaptığı konuşmada, stajyerlerin ucuz işçi olarak sömürüldüğünü söyledi.
Gürer "Staj ve çırak mağdurları mutlaka hakkını alacaktır" diye konuştu.
Staj mağdurlarının eylemine bir çok siyasi parti ve milletvekili katılarak destek verdi.
Staj ve Çıraklık Mağdurları, Staj başlangıcının SGK başlangıcı olmasını talep ediyorlar.