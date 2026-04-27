Spot elektrik piyasasında hareketli bir gün yaşanırken, megavatsaat başına tavan fiyat yarın için 3 bin 200 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, piyasadaki işlem hacmi bir önceki güne kıyasla yüzde 16,9 oranında artış göstererek 248 milyon 885 bin lira seviyesine ulaştı.

Yarınki fiyat grafiklerinde dikkat çekici bir uçurum gözleniyor. Elektriğin megavatsaat fiyatı saat 20.00’de 3 bin 200 lira ile zirveyi görürken, 09.00-16.00 saatleri arasında ise fiyatlar 0 (sıfır) liraya kadar geriledi.

Gün öncesi piyasada oluşan rakamların aritmetik ortalaması 425 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalaması ise 522 lira 77 kuruş olarak hesaplandı.

Bugünkü piyasa verilerinde ise en yüksek fiyat 3 bin 299 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçerken, en düşük seviye yine sıfır lira olarak gerçekleşti.