SPK'dan milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren karar: e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Öte yandan yatırım kuruluşları da zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin listeleri, hak sahiplerinin kimlik ve adres bilgileriyle birlikte faiz ve temettü bilgilerini ekleyerek her yıl şubat ayının sonuna kadar YTM ve Takasbank'a bildirmekle yükümlü olacak.