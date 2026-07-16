Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların haklarını korumaya yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) yönetmeliği güncellenirken, zamanaşımına uğrayan yatırımcı alacaklarının iade sürecinde e-Devlet dönemi resmen başladı.
SPK'dan milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren karar: e-Devlet üzerinden yapılabilecek
SPK'nın Resmî Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemesiyle, zamanaşımına uğrayan yatırımcı varlıklarının iadesinde e-Devlet dönemi başladı. Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin varlıkları da haciz ve iflas işlemlerine karşı koruma altına alındı.Hava Demir
Yeni düzenleme, yatırımcıların başvuru süreçlerini dijital ortama taşırken, YTM'nin mal varlıklarına yönelik koruma hükümlerini de güçlendirdi.
BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, zamanaşımına uğrayarak YTM'ye devredilen emanet ve alacakların iadesi için başvurular elektronik ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
YTM VARLIKLARINA HACİZ VE REHİN KORUMASI
Yeni yönetmelikle birlikte YTM'nin mal varlıkları; haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve iflas işlemlerine karşı koruma altına alındı.
Düzenlemeye göre bu varlıklar kuruluş amacı dışında kullanılamayacak ve hiçbir şekilde teminat olarak gösterilemeyecek.
Ayrıca kamu alacakları nedeniyle de YTM varlıkları üzerinde haciz veya benzeri işlemler uygulanamayacak.
TAKASBANK SÜRECİ YÖNETECEK
YTM'ye devredilen varlıklara ilişkin adli ve idari taleplerin yerine getirilmesi görevi Takasbank'a verildi. Takasbank, gerçekleştirdiği işlemleri hazırlayacağı aylık raporlarla YTM'ye bildirecek.
Öte yandan yatırım kuruluşları da zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin listeleri, hak sahiplerinin kimlik ve adres bilgileriyle birlikte faiz ve temettü bilgilerini ekleyerek her yıl şubat ayının sonuna kadar YTM ve Takasbank'a bildirmekle yükümlü olacak.
Yeni başvuru sistemine ilişkin teknik usuller yürürlüğe girene kadar mevcut iade uygulamasının devam edeceği belirtildi.