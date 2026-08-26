ABD Savunma Bakanlığı ile Boeing arasında imzalanan 131,23 milyar dolar üst limitli F-15 Eagle Crest sözleşmesinde Polonya’nın Yabancı Askerî Satış (FMS) müşterileri arasında listelenmesi, ülkenin F-15EX tedarik edeceği yönündeki iddiaları hareketlendirdi.
Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi
Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin F-15 Eagle Crest çerçeve sözleşmesinde adının geçmesine rağmen F-15EX savaş uçağı alma planlarının olmadığını açıkladı. Varşova yönetimi, belgedeki varlığının resmi bir satın alma süreci başlatıldığı anlamına gelmediğini duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Konuya ilişkin Polonya Milli Savunma Bakanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin F-15EX uçaklarını alma yönünde bir kararı bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu ABD çerçeve sözleşmesinde Polonya’nın adının yer almasının, uçağın tedarik edileceği veya sipariş sürecinin başladığı anlamı taşımadığı belirtildi.
Üretici firma Boeing de Varşova'nın bu konuda kesinleşmiş bir kararının bulunmadığını doğruladı.
24 Ağustos'ta imzalanan süresiz teslimat ve miktar yapısındaki sözleşme; ABD, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya’yı kapsıyor.
Ağustos 2031’e (opsiyonla Ağustos 2036’ya) kadar geçerli olan bu anlaşma, Varşova'nın ilerleyen yıllarda karar değiştirmesi durumunda F-15EX siparişlerini doğrudan bu mekanizma üzerinden vermesine imkân tanıyor.
Boeing, uzun süredir Polonya’ya F-15EX teklif sunuyor.
Hatta Polonya Hava Kuvvetleri yetkilileri ABD’deki üretim tesislerini ziyaret etmiş ve General Ireneusz Nowak 2025 yılında uçakla test uçuşu gerçekleştirmişti.
Mevcut yalanlamaya rağmen uzmanlar benzer bir sürecin daha önce yaşandığına dikkat çekiyor.
2017’de Polonya, AH-64E Apache helikopter sözleşmesinde potansiyel müşteri olarak gösterilmiş ve iddiaları reddetmişti.
Ağustos 2024’te Varşova yönetimi, reddettiği sürece ilişkin geri adım atarak 96 adet AH-64E Apache için resmi imzayı attı ve sistemin en büyük yabancı alıcısı oldu.
Bu durum, F-15EX tedarikinin kısa vadede planlanmasa bile ilerleyen dönemde yeniden gündeme gelebileceği yorumlarına neden oluyor.