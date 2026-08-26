Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi

Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin F-15 Eagle Crest çerçeve sözleşmesinde adının geçmesine rağmen F-15EX savaş uçağı alma planlarının olmadığını açıkladı. Varşova yönetimi, belgedeki varlığının resmi bir satın alma süreci başlatıldığı anlamına gelmediğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 1

ABD Savunma Bakanlığı ile Boeing arasında imzalanan 131,23 milyar dolar üst limitli F-15 Eagle Crest sözleşmesinde Polonya’nın Yabancı Askerî Satış (FMS) müşterileri arasında listelenmesi, ülkenin F-15EX tedarik edeceği yönündeki iddiaları hareketlendirdi.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 2

Konuya ilişkin Polonya Milli Savunma Bakanlığı Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin F-15EX uçaklarını alma yönünde bir kararı bulunmadığı vurgulandı.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 3

Açıklamada, söz konusu ABD çerçeve sözleşmesinde Polonya’nın adının yer almasının, uçağın tedarik edileceği veya sipariş sürecinin başladığı anlamı taşımadığı belirtildi.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 4

Üretici firma Boeing de Varşova'nın bu konuda kesinleşmiş bir kararının bulunmadığını doğruladı.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 5

24 Ağustos'ta imzalanan süresiz teslimat ve miktar yapısındaki sözleşme; ABD, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, Endonezya ve Polonya’yı kapsıyor.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 6

Ağustos 2031’e (opsiyonla Ağustos 2036’ya) kadar geçerli olan bu anlaşma, Varşova'nın ilerleyen yıllarda karar değiştirmesi durumunda F-15EX siparişlerini doğrudan bu mekanizma üzerinden vermesine imkân tanıyor.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 7

Boeing, uzun süredir Polonya’ya F-15EX teklif sunuyor.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 8

Hatta Polonya Hava Kuvvetleri yetkilileri ABD’deki üretim tesislerini ziyaret etmiş ve General Ireneusz Nowak 2025 yılında uçakla test uçuşu gerçekleştirmişti.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 9

Mevcut yalanlamaya rağmen uzmanlar benzer bir sürecin daha önce yaşandığına dikkat çekiyor.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 10

2017’de Polonya, AH-64E Apache helikopter sözleşmesinde potansiyel müşteri olarak gösterilmiş ve iddiaları reddetmişti.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 11

Ağustos 2024’te Varşova yönetimi, reddettiği sürece ilişkin geri adım atarak 96 adet AH-64E Apache için resmi imzayı attı ve sistemin en büyük yabancı alıcısı oldu.

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Sözleşmeye dahil edilmişlerdi: Polonya Savunma Bakanlığı, “ABD’den F-15 almadık” dedi - Resim: 12

Bu durum, F-15EX tedarikinin kısa vadede planlanmasa bile ilerleyen dönemde yeniden gündeme gelebileceği yorumlarına neden oluyor.

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