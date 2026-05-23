Sosyal medyada taşları yerinden oynatacak anlaşma: Binlerce davanın önünü açabilir

Facebook’un çatı şirketi Meta’nın açılan bir davada yaptığı anlaşma büyük bir dava dalgasını başlatabilir. Söz konusu dava, yaklaşık 1.200 benzer davanın önünü açabilecek bir "test davası" olması nedeniyle yakından takip ediliyordu. Amerikan hukuk sisteminde bu tür davalar, benzer iddialara sahip diğer dosyaların nasıl sonuçlanabileceğine dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle varılan anlaşmanın, gelecekte yapılabilecek diğer uzlaşmaların kapsamını ve değerini etkileyebileceği düşünülüyor.