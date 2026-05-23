Gençleri depresyon, düşük özsaygı ve kendine zarar vermeye ittiği yönünde öne atılan iddialar ve araştırma sonuçları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hatta aralarında TikTok ve X’in de olduğu platformlara konuyla ilgili davalar açıldı. Ancak sosyal medya devleri söz konusu iddiaları reddederek konuyla ilgili kesin bir kanıt olmadığını belirtiyor.
Sosyal medyada taşları yerinden oynatacak anlaşma: Binlerce davanın önünü açabilir
Sosyal medya devleri, Meta’nın bir davada gittiği anlaşma nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıya kalabilir. Söz konusu anlaşmanın benzer gerekçelerle açılan binlerce davayı tetikleyebileceği belirtiliyor.
Facebook’un çatı şirketi Meta’nın açılan bir davada yaptığı anlaşma büyük bir dava dalgasını başlatabilir. Söz konusu dava, yaklaşık 1.200 benzer davanın önünü açabilecek bir "test davası" olması nedeniyle yakından takip ediliyordu. Amerikan hukuk sisteminde bu tür davalar, benzer iddialara sahip diğer dosyaların nasıl sonuçlanabileceğine dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle varılan anlaşmanın, gelecekte yapılabilecek diğer uzlaşmaların kapsamını ve değerini etkileyebileceği düşünülüyor.
DonanımHaber'in derlediği habere göre, Kentucky'de açılan davada sosyal medya şirketlerinin platformlarını özellikle genç kullanıcıları mümkün olduğunca uzun süre çevrim içi tutacak şekilde tasarladığı öne sürülüyordu. Kentucky'de bir okul bölgesini temsil eden Breathitt County yönetimi, bu zararların karşılanması için 60 milyon doların üzerinde tazminat talep etmiş, ayrıca öğrenciler için 15 yıl sürecek bir ruh sağlığı programının finanse edilmesini istemişti. Dava kapsamında şirketlerin platformlarındaki bağımlılık yaratıcı tasarım unsurlarını değiştirmesi de talep edilen maddeler arasındaydı.
Meta günün sonunda uzlaşma yoluna gitmiş olsa da suçlamaları kabul etmiyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada davanın dostane şekilde çözüldüğü belirtilirken, genç kullanıcıların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
Meta kısa süre önce sunulmaya başlanan "Genç Hesabı" gibi özellikleri öne çıkararak ebeveynlere daha fazla denetim imkânı sunduğunu savunuyor. TikTok, Snap ve Google da benzer şekilde platformlarında genç kullanıcıları korumaya yönelik çeşitli güvenlik önlemleri bulunduğunu belirtiyor.
HUKUKİ BASKI BÜYÜYOR
Ancak sosyal medaya şirketleri üzerindeki hukuki baskı giderek büyüyor. Nitekim bu son uzlaşma, üç ay içinde gelen ikinci büyük darbe oldu. Mart ayında görülen dikkat çekici bir davada Los Angeles'taki bir jüri, Meta ve Google'ın gençler için zararlı olabilecek sosyal medya platformları tasarladıkları gerekçesiyle ihmalkâr davrandıklarına hükmetmiş ve çocuk yaşta sosyal medya bağımlılığı geliştirdiğini söyleyen bir kadına toplam 6 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti. Bu karar da sosyal medya şirketlerine karşı açılan davalarda önemli bir emsal olarak değerlendiriliyor.
Önümüzdeki dönemde en çok merak edilen konu ise diğer okul bölgelerinin ne kadar tazminat talep edeceği. Çünkü dava açan kurumlar arasında çok daha büyük eğitim sistemleri de bulunuyor. Örneğin Georgia'daki DeKalb County okul bölgesi gelecekte oluşabilecek ruh sağlığı maliyetleri için 4,3 milyar dolara kadar tazminat talep ettiğini açıklamıştı.
Ayrıca Los Angeles ve New York şehirlerinin devlet okulu sistemleri de benzer gerekçelerle sosyal medya şirketlerine dava açmış durumda. Bu nedenle Meta'nın son uzlaşması tek başına küçük bir dava dosyasını kapatmış olsa da sosyal medya devlerinin önündeki hukuki mücadelenin henüz sona ermekten çok uzak olduğunu söyleyebiliriz.