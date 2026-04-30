Beyoğlu'nda A.Ç. (24), vakit geçirmek için sosyal medyada tanıştığı M.G.’yi (27) evine çağırdı. Kadın dairedeyken, plan yaptığı eşi A. G. (42) ve S.T.’yi (17) bir süre sonra daireye geldi. 2 kişi tarafından darbedilen A.Ç.’nin 20 bin lirası, 2 cep telefonu ve kişisel eşyaları gasbedildi.

A.Ç.’nin polise "Tanımadığım kadın tarafından gasbedildim" diyerek şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.G.’nin ardından eşi A.G. ile S.T.’nin eve girdiği, A.Ç.'yi darbedip gasp ettikleri ortaya belirlendi. Otelde yakalanan M.G., eşi A. G. ve S.T. 'Yağma' suçundan tutuklanırken, A.Ç. ise serbest bırakıldı.

POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin adrese araçla geldikleri, önce M.G.’nin eve girdiği, ardından A.G. ile S.T.’nin daireye çıktığı tespit edildi. Şüphelilerin kısa süre sonra A. Ç.’ye ait eşyalarla birlikte evden ayrıldıkları belirlendi.

ÇELİŞKİLİ CÜMLELERİ NEDENİYLE YENİDEN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, A. Ç.’nin ilk ifadesiyle elde edilen bulgular arasında çelişki olduğunu belirledi. Bunun üzerine A.Ç. yeniden ifadeye çağırıldı. A, Ç., ilk ifadesinde olayı farklı anlattığını, M.G.’yi tanımadığını söylediğini; gerçekte kadını kalması için evine davet ettiğini belirtti. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çalışmalarda şüphelilerin olay yerine hafif ticari araçla geldikleri tespit edildi. Ekipler aracın plakasını belirleyerek sürücüsüne ulaştı. Sürücüyle yapılan görüşmede, korsan taksi olarak çalıştığı ve araçla aldığı 3 kişiyi otele bıraktığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri sözkonusu otele operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLER OTELDE YAKALANDI

Operasyonda M. G., eşi Ali G. ve S.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları odalarda yapılan aramalarda A. Ç.’ye ait olduğu değerlendirilen 13 bin 910 lira nakit para, 2 cep telefonu, kişisel eşyaların bulunduğu 2 valiz, motosiklete ait ruhsat ve anahtarlar ele geçirildi. Aramalarda 1,3 gram metamfetamin de bulundu.

111 BİN 610 LİRA PARA CEZASI

Diğer yandan Sivil trafik ekiplerince korsan taksi sürücüsüne 100 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu. Araçta bulunan 3 şüpheliye ise kişi başı 3 bin 870 lira olmak üzere toplam 11 bin 610 lira para cezası kesildi. Sürücü ve şüphelilere toplamda 111 bin 610 lira idari para cezası uygulandı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., eşi A.G. ve S.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'Yağma' (gasp) suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.G.’nin 7, eşi A.G.’nin 4, S.T.’nin 3; Ali Ç.’nin ise poliste 3 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler ve A.Ç.’nin daha önceden toplam 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Diğer yandan mağdur A. Ç. hakkında da ‘suç uydurma’ suçundan adli işlem yapıldı. A.Ç. ardından savcılık kararıyla serbest kaldı.

‘KALACAK EV ARIYORDUM'

M. G.'nin ifadesinde, yaklaşık 1,5 aydır kalacak ev aradığını, bu süreçte A. Ç. ile tanıştığını, A. Ç.’nin kendisine birkaç ev gösterdiğini ancak beğenmemesi üzerine A. Ç.’nin "Benim evime gel" diyerek davet ettiğini söylediği öğrenildi.