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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla fonlara ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ele alınırken, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar ile alınan ve alınması planlanan tedbirler değerlendirildi. Katılımcılar kendi görev alanlarına ilişkin çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

FON KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde tamamlanması için genel koordinasyonu sağlayacak yeni bir yapı oluşturuldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" kuruldu.

ERDOĞAN'DAN ÖDEMELER İÇİN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

Erdoğan'ın sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunması ile ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesini temel öncelikler arasında gösterdiği aktarıldı.

DDK İNCELEME VE DENETİM BAŞLATTI

Toplantıda alınan bir diğer karar ise Devlet Denetleme Kurulunun devreye girmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla DDK'nın sermaye piyasalarında son dönemde gerçekleşen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattığı açıklandı.

KATILIMEVİM, BİREVİM VE İKTİSAT KATILIM SÜRECİ ELE ALINDI

Toplantıda Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ise tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlanan yol haritasını sundu.

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Toplantıda yalnızca mevcut fonların tasfiye süreci değil, benzer sorunların yeniden yaşanmaması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Bu kapsamda sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.