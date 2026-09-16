Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu

Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.