Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu

Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu

Erzurum’da arkadaşlarıyla pikniğe giden Mustafa Çetin, "Görüntümü çekin, hatıra kalsın" diyerek girdiği gölette boğuldu. 28 yaşındaki gencin cansız bedeni balık adamların çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

Kaynak: DHA
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 1

Erzurum’un Palandöken ilçesinde gölete giren Mustafa Çetin (28) boğuldu. Çetin’in, piknik için birlikte geldiği arkadaşlarına, 'Ben suya gireceğim. Görüntümü çekin, hatıra kalsın' deyip suya girdiği belirtildi.

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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 2

Erzurum kent merkezine 22 kilometre uzaklıktaki Tekederesi Mesire Alanı'nda meydana geldi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Çetin, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uyarı yazılarına rağmen gölete girdi. Arkadaşlarının da girmemesi konusunda ikazda bulunduğu Mustafa Çetin, bir süre sonra gölette gözden kayboldu.

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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 3

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların yaklaşık 50 dakikalık çalışmasıyla Mustafa Çetin'in kıyıya 5 metre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu.

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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 4

Ekipler tarafından göletten çıkarılan cenaze, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 5
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 6
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 7
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 8
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 9
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Son sözleri "hatıra kalsın” oldu: 28 yaşındaki Mustafa gölette boğuldu - Resim: 10
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