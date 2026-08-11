Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı

ZİRVEDE BÜYÜK REKABET

Anket sonuçları, ilk sıradaki Mansur Yavaş ile ikinci sıradaki Recep Tayyip Erdoğan arasında oldukça yakın bir yarış olduğunu ortaya koyarken, üçüncü sıradaki Özgür Özel ile dördüncü ve beşinci sıradaki Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu'nun da yüzde 40 bandında toplandığını gösterdi.