Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara oy verme eğiliminin ölçüldüğü son ankette Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın yarış dikkat çekti.
Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı
Özdemir Araştırma’nın 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mansur Yavaş yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,2 ile Yavaş’ı takip ederken Özgür Özel yüzde 40,8, Hakan Fidan ise yüzde 39,8 oranında destek aldı.Dilek Taşdemir
Özdemir Araştırma tarafından 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara “Sayacağımız Cumhurbaşkanı adaylarından hangilerine oy verebileceğinizi belirtebilir misiniz?” sorusu yöneltildi.
YAVAŞ VE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 0,3 PUAN
Ankette Mansur Yavaş yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. Yavaş’ı yüzde 44,2 ile Recep Tayyip Erdoğan takip etti.
İki aday arasındaki fark yalnızca 0,3 puan oldu.
Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de Özgür Özel’in yüzde 40’ın üzerinde destek alması oldu.
Özel, yüzde 40,8 ile üçüncü sırada yer aldı.
HAKAN FİDAN VE EKREM İMAMOĞLU BİRBİRİNE ÇOK YAKIN
Cumhurbaşkanı adayları arasında Hakan Fidan yüzde 39,8 ile dördüncü sırada bulunurken, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,7 ile Fidan’ın hemen ardından geldi.
Böylece Fidan ile İmamoğlu arasındaki fark da yalnızca 0,1 puan olarak ölçüldü.
Ankette diğer adayların oranları ise şöyle oldu:
Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 15,6
Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 15,2
İlhan Kesici: yüzde 8,3
ZİRVEDE BÜYÜK REKABET
Anket sonuçları, ilk sıradaki Mansur Yavaş ile ikinci sıradaki Recep Tayyip Erdoğan arasında oldukça yakın bir yarış olduğunu ortaya koyarken, üçüncü sıradaki Özgür Özel ile dördüncü ve beşinci sıradaki Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu'nun da yüzde 40 bandında toplandığını gösterdi.
Araştırma, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirildi.