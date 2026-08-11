Yeniçağ Gazetesi
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı

Özdemir Araştırma’nın 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Mansur Yavaş yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,2 ile Yavaş’ı takip ederken Özgür Özel yüzde 40,8, Hakan Fidan ise yüzde 39,8 oranında destek aldı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylara oy verme eğiliminin ölçüldüğü son ankette Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın yarış dikkat çekti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 2

Özdemir Araştırma tarafından 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcılara “Sayacağımız Cumhurbaşkanı adaylarından hangilerine oy verebileceğinizi belirtebilir misiniz?” sorusu yöneltildi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 3

YAVAŞ VE ERDOĞAN ARASINDAKİ FARK 0,3 PUAN

Ankette Mansur Yavaş yüzde 44,5 ile ilk sırada yer aldı. Yavaş’ı yüzde 44,2 ile Recep Tayyip Erdoğan takip etti.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 4

İki aday arasındaki fark yalnızca 0,3 puan oldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 5

Anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri de Özgür Özel’in yüzde 40’ın üzerinde destek alması oldu.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 6

Özel, yüzde 40,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 7

HAKAN FİDAN VE EKREM İMAMOĞLU BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Cumhurbaşkanı adayları arasında Hakan Fidan yüzde 39,8 ile dördüncü sırada bulunurken, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,7 ile Fidan’ın hemen ardından geldi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 8

Böylece Fidan ile İmamoğlu arasındaki fark da yalnızca 0,1 puan olarak ölçüldü.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 9

Ankette diğer adayların oranları ise şöyle oldu:

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 10

Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 15,6

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 11

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 15,2

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 12

İlhan Kesici: yüzde 8,3

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 13

ZİRVEDE BÜYÜK REKABET

Anket sonuçları, ilk sıradaki Mansur Yavaş ile ikinci sıradaki Recep Tayyip Erdoğan arasında oldukça yakın bir yarış olduğunu ortaya koyarken, üçüncü sıradaki Özgür Özel ile dördüncü ve beşinci sıradaki Hakan Fidan ve Ekrem İmamoğlu'nun da yüzde 40 bandında toplandığını gösterdi.

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Son anket sonuçları ortaya çıktı: Mansur Yavaş Erdoğan’ı geride bıraktı - Resim: 14

Araştırma, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında 2 bin 7 katılımcıyla gerçekleştirildi.

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