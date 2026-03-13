Geçinemeyen ve 'bağımsız yargı' isteyen vatandaşlar erken seçim istemeye devam ederken anket firmaları çalışmalarını hızlandırdı.
Son anket Gündemar'dan: Erdoğan üç senaryoda da kaybediyor
Son anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in çıkarıldığı tüm olası seçim senaryolarında Erdoğan’ın seçimi kaybettiği görüldü.Dilek Taşdemir
Gündemar Araştırma'nın yaptığı son ankette katılımcılara Erdoğan'ın karşısına tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş ve 'ben aday olmayacağım' diye birçok defa açıklama yapmasına rağmen CHP lideri Özgür Özel gösterildi.
23–26 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çıkarıldığı tüm senaryolarda kaybetmesi dikkat çekti.
Erdoğan'ın üç isim karşısında da seçimleri kaybettiği sonucu araştırmaya yansıdı. Erdoğan'a en büyük farkı Mansur Yavaş yüzde 13.4 ile attı. İmamoğlu yüzde 55.07 alırken Erdoğan katılımcılardan yüzde 44.9 oranında oy alabildi.
GENEL SEÇİMLERDE TABLO NE?
Araştırmada kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 32,72 ile birinci parti konumunu korudu. AKP yüzde 29,85 ile ikinci sırada yer alırken; DEM Parti yüzde 8,83, Zafer Partisi yüzde 5,50, Anahtar Parti yüzde 5,40, MHP yüzde 5,31, İYİ Parti yüzde 4,54, Yeniden Refah Partisi yüzde 4,10, Diğer Partiler yüzde 2,74 ve TİP yüzde 1,01 oranında kaldı.
Gündemar Araştırma'nın karşısına Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in karşısına çıkarıldığı tüm olası seçim senaryolarında kaybetmesi sosyal medyada da gündem oldu.