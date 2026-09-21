Piyasa Notları adlı X hesabından, 2002 ile 2026 yılları arasındaki memur maaşlarına ilişkin bir liste yayımlandı.
Son 25 yıllık değişimin grafiği: Memur maaşları kaç dolara karşılık geliyor
Piyasa Notları hesabı, 2002-2026 dönemine ilişkin memur maaşlarını ve bu maaşların dolar karşılıklarını paylaştı. Listede 2002'de 392 lira olan maaşın dolar karşılığı 261 dolar, 2026'da 70 bin 224 liralık maaşın karşılığı ise 1.439 dolar olarak yer aldı.İbrahim Doğanoğlu
Paylaşımda her yıl için maaş tutarının yanı sıra dolar karşılığına da yer verildi.
Listede 2002 yılında memur maaşı 392 lira olarak gösterilirken bu tutarın dolar karşılığı 261 dolar olarak hesaplandı.
2003'te 422 lira olan maaşın karşılığı 281 dolar, 2004'te 544 liralık maaşın karşılığı ise 383 dolar olarak verildi.
2005'te 611 lira olan memur maaşı 456 dolara karşılık geldi.
2006'da 765 lira 535 dolara, 2007'de 840 lira 646 dolara, 2008'de ise 910 lira 705 dolara karşılık geldi.
2009 yılında 980 liralık maaşın dolar karşılığı 636 dolar olarak listede yer aldı.
2010'da 1.044 lira olan maaş 696 dolar, 2011'de 1.350 lira olan maaş 808 dolar olarak hesaplandı.
2012'de memur maaşı 1.758 liraya çıkarken dolar karşılığı 976 dolar oldu.
2013'te 1.850 liralık maaş 973 dolar, 2014'te 1.950 liralık maaş ise 894 dolar olarak gösterildi.
2015 yılında 2.114 lira olan maaşın dolar karşılığı 777 dolar oldu.
2016'da 2.350 liralık maaş 778 dolara denk geldi.
2017'de 2.550 lira 698 dolar, 2018'de 2.800 lira 583 dolar olarak listelendi.
2019'da memur maaşı 3.100 liraya yükselirken dolar karşılığı 546 dolar oldu.
2020'de 3.719 liralık maaş 531 dolar, 2021'de 4.500 liralık maaş 511 dolar olarak hesaplandı.
2022 yılında maaş 8.529 liraya yükselirken dolar karşılığı 516 dolar olarak verildi.
2023'te 22.017 liralık maaşın karşılığı 925 dolar oldu.
Listede 2024 yılı için 32.680 liralık memur maaşının dolar karşılığı 1.005 dolar, 2025 yılı için 50.503 liralık maaşın karşılığı 1.329 dolar olarak yer aldı.
2026 yılına ilişkin veride ise memur maaşı 70.224 lira, dolar karşılığı 1.439 dolar olarak gösterildi.
Paylaşımda, dolar karşılıklarının listede verilen maaş tutarları ve dolar kuru üzerinden hesaplandığı belirtildi.