Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden 42 yaşındaki Veli Ak, 18 Haziran Perşembe günü sabah namazının ardından evinden ayrıldı. Ayrılırken annesine "Ben gidiyorum, gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum" diyen Ak'tan o günden bu yana haber alınamıyor. Günlerdir büyük bir endişe içinde olan ailesi ve yakınları, kayıp şahsın bulunabilmesi için sosyal medya platformları ve hazırladıkları afişlerle vatandaşlara çağrıda bulundu. Durumu emniyet güçlerine ve savcılığa bildiren aile üyeleri, gelen ihbarları kendi imkanlarıyla da değerlendirse de henüz somut bir iz bulamadı. Hayatından endişe edilen Veli Ak'ın bulunması için yetkililer ve aile, bilgi sahibi olanların en yakın güvenlik birimine ya da kendilerine ulaşmasını talep ediyor.
Sokak hayvanlarının dostuydu, sır oldu... Manisa'da kaybolan Veli Ak için hayati çağrı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 18 Haziran Perşembe günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 42 yaşındaki psikiyatri hastası Veli Ak için ailesi yardım çağrısında bulundu.Kaynak: İHA
"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN, İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ"
Kayıp şahsın yengesi Şermin Ak, kayınbiraderinin 7 gündür kayıp olduğunu belirterek büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Veli Ak'ın psikiyatrik rahatsızlıkları olduğunu ancak çevresine asla zarar vermeyen, kendi halinde bir insan olduğunu ifade eden Ak, şunları söyledi: "Evden sabah ezanından sonra çıkmış. İki ihbar aldık, ikisine de gittik ancak asılsız çıktı. Kendisi içine çok kapanık biriydi. Hayvanları çok severdi; kedilere, köpeklere evden su, ekmek, kemik taşır, kendi tabağındaki yemeği bile onlarla paylaşırdı. Karakola ve savcılığa başvurularımızı yaptık. Sosyal medya üzerinden de sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Eski Devlet Hastanesi yolunda görüldüğüne dair bir duyum aldık, bölgeyi araçla ve yürüyerek fellik fellik aradık ama hiçbir ize rastlayamadık."
İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE HABERSİZ KALDI
Daha önce de evden çıktığı dönemler olduğunu ancak ilk kez bu kadar uzun süre kendisinden haber alamadıklarını aktaran Şermin Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce çalışmak için gittiğinde en azından çantasını alır ve nereye gideceğini söylerdi. Habersiz gittiği zamanlarda bile sabah çıksa akşam muhakkak eve dönerdi, üzerinden asla gün geçmezdi. Hayatından endişe ediyoruz çünkü zaman kötü bir zaman. Neyin nereden geleceğini bilemiyoruz. Kayınbiraderim o kadar iyi bir insan ki, biz onun çevreye zarar vermesinden değil, dışarıdaki insanların ona zarar vermesinden çok korkuyoruz."
Veli Ak'ın bulunmasına yardımcı olabilecek bilgisi olan vatandaşların 0546 884 11 80 ve 0544 536 84 75 numaralı telefonlardan aileye ya da en yakın emniyet birimine ulaşmaları bekleniyor.