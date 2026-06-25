Sokak hayvanlarının dostuydu, sır oldu... Manisa'da kaybolan Veli Ak için hayati çağrı

İLK KEZ BU KADAR UZUN SÜRE HABERSİZ KALDI

Daha önce de evden çıktığı dönemler olduğunu ancak ilk kez bu kadar uzun süre kendisinden haber alamadıklarını aktaran Şermin Ak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce çalışmak için gittiğinde en azından çantasını alır ve nereye gideceğini söylerdi. Habersiz gittiği zamanlarda bile sabah çıksa akşam muhakkak eve dönerdi, üzerinden asla gün geçmezdi. Hayatından endişe ediyoruz çünkü zaman kötü bir zaman. Neyin nereden geleceğini bilemiyoruz. Kayınbiraderim o kadar iyi bir insan ki, biz onun çevreye zarar vermesinden değil, dışarıdaki insanların ona zarar vermesinden çok korkuyoruz."