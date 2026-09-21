Soğuk savaştan soğuk kışa: Avrupa’dan Asya’ya talep yağıyor

Bursa'da 1951 yılında dedesi tarafından tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki 15 metrekarelik dükkanda temelleri atılan aile firmasının, 1989'den bu yana Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 520 metrekarelik atölyede faaliyet gösterdiğini söyleyen Oğuzhan Sarıca, “Dedem Hüseyin Hasan Sarıca, 17-18 yaşlarında çıraklıkla başladığı bu işte 1951 yılında firmamızı kurmuş. 1989’a kadar Kayıhan Çarşısı’nda üretim ve satış devam etmiş. 1989’dan günümüze kadar ise Küçük Sanayi Sitesi Beşevler’deyiz. 90’lı yılların başında babam Ali Erhan Sarıca, dedemin yanına gelerek işi büyütmüş. Ben de Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 2020 senesinden beri babama aktif olarak destek oluyorum. İnşallah üçüncü kuşak olarak ilerleyen senelerde burayı devralıp, işi daha da büyüteceğim" diye konuştu.