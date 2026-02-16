Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan keskin düşüş, deri hastalıklarını beraberinde getirdi. Özellikle Atopik Dermatit (egzama) tanısı konulmuş bireylerde, soğuk ve nemsiz havanın etkisiyle şikayetlerin şiddetlendiği gözlemlendi.

Bilimsel araştırmalar, deri yüzeyindeki nem kaybının kış aylarında %25 oranında arttığını ortaya koydu.

Düşen sıcaklıklar ve azalan nem oranı, cilt bariyerinde geri dönülemez hasarlara yol açarak egzama vakalarını dünya genelinde zirveye taşıdı.

Uluslararası dermatoloji çevreleri, kış aylarında görülen bu artışın sadece bir kuruluk sorunu değil, bağışıklık sisteminin çevresel faktörlere verdiği sert bir tepki olduğunu açıkladı.

BİLİMSEL VERİLER VE HÜCRESEL TAHRİBAT

Tıbbi literatürde "Kış Kaşıntısı" olarak da adlandırılan bu durumun, cildin en dış tabakası olan stratum corneum üzerindeki lipit dengesinin bozulmasından kaynaklandığı belirtildi.

Yapılan klinik çalışmalarda, soğuk havanın ciltteki kan dolaşımını yavaşlatarak hücre yenilenmesini durma noktasına getirdiği saptandı. Kapalı alanlardaki ısıtma sistemlerinin havayı kurutması ise semptomların kronikleşmesine zemin hazırladı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD’li ünlü dermatolog Dr. Richard Gallo, kış aylarındaki risklere dikkat çekti.

Dr. Gallo, cildin mikrobiyota dengesinin soğukla birlikte bozulduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Düşük nem seviyeleri, cildin koruyucu proteinlerini parçalayarak dışarıdan gelecek bakterilere karşı savunmasız bir kapı araladı. Bu durum, egzamanın sadece kaşıntı değil, ciddi enfeksiyon riskleri barındırmasına neden oldu."

İngiliz Dermatologlar Derneği üyesi Dr. Emma Wedgeworth ise mevsimsel geçişlerin cilt üzerindeki yıkıcı etkisini değerlendirdi. Dr. Wedgeworth, sıcak suyla uzun süreli duş almanın durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, "Kış aylarında cildin doğal yağlarını korumak hayati önem taşıdı; zira bariyeri çökmüş bir deri, soğuk havayı doğrudan bir tehdit olarak algıladı" şeklinde konuştu.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

Uzmanlar kış boyunca pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesini ve cilt tipine uygun bariyer onarıcı kremlerin kullanılmasını tavsiye etti. Ayrıca evin içindeki nem dengesinin %50 seviyelerinde tutulmasının, atak sıklığını azalttığı bilimsel olarak teyit edildi.