İlk modern Skoda Octavia, 3 Eylül 1996 tarihinde markanın Çekya'daki Mlada Boleslav fabrikasında üretim bandından indi. Geniş iç hacmi, kullanım kolaylığı, güvenlik teknolojileri ve erişilebilir fiyat politikasıyla dikkat çeken model; bugün Mlada Boleslav ve Kvasiny tesislerinin yanı sıra Kazakistan’ın Kostanay kentinde de üretilmeye devam ediyor.
Skoda'nın dönüşüm sembolü 30 yaşında: 7.9 milyonluk devasa üretim başarısıyla Octavia'nın hikayesi
Çek otomotiv üreticisi Skoda’nın küresel pazarlardaki en güçlü temsilcisi ve markanın kaderini değiştiren temsilcisi Octavia, modern neslinin üretime başlamasının 30. yıl dönümünü kutluyor.Haber Merkezi
TÂRİHİ İSİM VOLKSWAGEN GRUBU İLE YENİDEN CANLANDI
Model isminin kökleri 1959-1971 yıllarına kadar uzansa da modern Octavia'nın temelleri, Skoda'nın Volkswagen Grubu'na dahil olmasından bir yıl sonra, 1992'de atıldı. Dirk van Braeckel imzalı tasarımıyla 4 Nisan 1996'da tanıtılan ilk modern Octavia, 528 litrelik bagaj hacmiyle büyük beğeni topladı. Modern Octavia için kurulan yeni tesisler sayesinde Skoda'nın yıllık üretim kapasitesi 90 bin adetten 350 bin adede yükseldi.
İlk nesilde 1998'de Combi (station wagon), 1999'da dört tekerlekten çekişli versiyon ve 2000 yılında yüksek performanslı "RS" modeli ürün gamına katıldı. İlk nesil, üretiminin sonlandığı 2010 yılına kadar 1.44 milyonluk satış rakamına ulaştı.
İkinci Nesil (2004-2013): Bagaj kapasitesi artırıldı ve otomatik DSG çift kavramalı şanzıman teknolojisi ilk kez kullanıma sunuldu. Dönem sonunda 2.6 milyon adet üretildi.
Üçüncü Nesil (2012-2020): Üst segment sürüş destek sistemleri ve 2017'deki makyaj ile bölünmüş ön far tasarımıyla cam bilgi-eğlence ekranları modele entegre edildi.
Dördüncü Nesil (2019-Günümüz): Kasım 2019'da Sedan ve Combi karoser tasarımlarıyla tanıtıldı. 2024 başındaki güncellemeyle 10 adede kadar çıkan hava yastığı ve en yeni sürüş destek sistemleriyle güvenlik ile teknoloji odağında yoluna devam ediyor.
Pek çok ülkede "En İyi Otomobil" ve "Altın Direksiyon" dahil sayısız ödül toplayan Octavia, 30 yıllık süreçte hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok tercih ettiği otomobiller arasında yer almayı sürdürüyor.