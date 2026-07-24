Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Sivas'ta bir tekel bayisinde meydana gelen patlama çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Arapşeyh Caddesi üzerindeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre iş yerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangının ardından şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle iş yerinde hasar meydana gelirken, yükselen gürültü çevrede korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde patlamanın, klimadan sızan gazdan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturma sürüyor.