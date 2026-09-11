Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi

Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi

İşten çıkarıldıktan sonra bunalıma giren şahıs, kılıç ve silahla belediye binasını bastı. Dehşete düşen çalışanların durduramadığı gözü dönmüş saldırgan, olay yerine gelen özel polis ekiplerince güçlükle ikna edilerek gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 1

Kastamonu'da işten çıkarıldığı gerekçesiyle bir şahıs, silah ve kılıçla Kastamonu Belediyesini bastı. Belediye binası önünde havaya ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 2

Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 3

Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı. Sık sık bağırarak "ekmeğimle oynadığınız" diyen M.Ö., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini yineledi.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 5

Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve bıçağı bırakarak teslim oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 6

Polis ekipleri, belediye önünde incelemelerde bulunurken, şahsın aracı ise çekici yardımıyla belediye önünden kaldırıldı.

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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 7
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Silahlı ve kılıçlı baskın: İşini kaybeden işçi cinnet getirdi - Resim: 8
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