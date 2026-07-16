Akciğerlerimizde; geçirdiğimiz rahatsızlıklar, kötü alışkanlıklar ve soluduğumuz kirli hava sebebiyle lekeler meydana gelebilir. Zamanında temizlenmeyen bu lekeler, ilerleyen dönemlerde tüm vücudu etkileyen sistemsel hastalıklara yol açabilir. Oysa bu şifalı sebzeden sadece tek bir sap yemek bile akciğerleri adeta bir silgi gibi pürüzsüzce temizlemeye yeter.
Sigaranın ve kirli havanın tahribatına son: Akciğerleri yenileyen yeşil kür
Kirli hava, pasif içicilik ve sigara dumanı akciğerlerimizde birikerek ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Değersiz görülüp çöpe atılan kereviz sapı ve yaprakları ise yüksek apigenin ve zengin mineral yapısıyla solunum yollarını ferahlatıyor, katran tabakasının atılmasını kolaylaştırıyor.Kaynak: Diğer
Gün boyunca maruz kaldığımız kirli hava, egzoz gazları, pasif içicilik ve hepsinden öte sigara dumanı yüzünden akciğerlerimiz aralıksız bir mücadele sürdürür. Solunum yollarında zaman içinde biriken mukus ve katran katmanı; bitmeyen öksürükler, nefes darlığı ve sabahları hissettiğiniz o kronik yorgunlukla sinyaller vermeye başlar. Peki, pahalı detoks içeceklerine veya kimyasal içerikli takviyelere başvurmak yerine tezgahtaki en uygun fiyatlı yeşilliği denemeye ne dersiniz? Pazar ve manavlarda genellikle sapları değersiz görülüp atılan bu sebzenin, aslında akciğerleri temizleyen en etkili doğal arındırıcı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının da hücreleri yenileme yeteneğine hayran kaldığı, tek bir dalıyla bile nefesinizi ferahlatacak bu mucizevi bitki ve evde kolayca uygulayabileceğiniz özel formülü...
Sözcü'de yer alan habere göre, genellikle yalnızca kökünü pişirip yapraklarını işe yaramadığı düşüncesiyle çöpe attığımız kereviz, gerçekte mükemmel bir akciğer dostudur. Tıbbi çalışmalar, kerevizin özellikle sap ile yeşil yaprak bölümlerinin akciğer sağlığı üzerinde olağanüstü faydalar sağladığını ortaya koyuyor.
Kerevizyaprağı, yüksek oranda apigenin maddesi ve uçucu yağlar barındırır. Bubileşenler, ciğer çeperlerine adeta yapışan mukus ve katran tabakasını yumuşatarak vücuttan atılmasını kolaylaştırır.
İçeriğindeki yoğun C vitamini ve beta-karoten, tütün dumanının hücrelerde yarattığı tahribatı (oksidatif stresi) azaltarak akciğer dokusunun kendi kendini onarma sürecini destekler.
Kereviz sapındaki zengin magnezyum ve sodyum dengesi, bronşların etrafındaki kasları gevşeterek akciğer kapasitesini artırır ve çok daha rahat nefes almanızı sağlar.
Kereviz yapraklarından mak simum faydayı sağlamak için onlarıpişirmeden, yani çiğ olarak tüketmek gerekiyor. İşte sabahları sadece birkaç dakikada hazırlayabileceğiniz o mucizevi tarif:
KULLANILAN MALZEMELER
-1-2 dal tazekereviz yaprağı ve sapı -Yarım yeşil elma -Yarım limonun taze sıkılmış suyu -1 bardak içme suyu
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri blenderdan geçirerek pürüzsüz, yemyeşil bir içecek elde edin. Bu kürü sabahları aç karnına haftada3-4 gün taze olarak tüketin. Özellikle sigara kullananların veya yeni bırakanların, yılda birkaç kez 15 günlük periyotlar halinde bu detoksu uygulaması önerilir.
Kereviz yaprağı güçlü bir idrar söktürücü ve tansiyon dengeleyicidir. Bu nedenle kronik böbrek hastalarının veya düzenli ilaç kullananların bu kürü uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir.
Doğal kürlerin destekleyici olduğu, akciğer sağlığı için en köklü çözümün ise sigaradan tamamen uzak durmak olduğu unutulmamalıdır.