Şifa ve enerji kaynağında ilk hasat başladı: Üreticinin gözü fiyatta

"Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaklaşık 170 bin ton alım yapacağı söyleniyor. Bu da bizim elimizi rahatlatır. Bu yıl 300-310 bin ton civarında bir rekolte bekleniyor. Biz 7-8 numara üzüm için 120 liranın altında olmamak şartıyla, 8-9 numara için 130-140 lira, 10 numara için de 150 lira civarında bir fiyat bekliyoruz."