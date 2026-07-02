Siber Kalkanlı, balistik korumalı: İşte ordunun yeni karargâhı

önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli güvenliği teminat altına alırken uluslararası görevler ve işbirlikleriyle bölgesel, küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade etti.