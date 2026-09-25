SGK’nın yeni sisteminde bilinmeyen detay: Tek bir elektrik faturası maaşınızdan edebilir

Tüm bu verilerin tek bir ekranda birleştirilerek yapay zeka ile analiz edildiğini belirten Ete, "Kurum artık sadece şahısların aynı evde yaşayıp yaşamadığına bakmıyor. Tüm bu dijital verilere saniyeler içinde erişerek kişinin fiilen boşanıp boşanmadığını tespit ediyor ve usulsüzlük saptanırsa bağlanan aylığı derhal kesiyor" değerlendirmesinde bulundu.