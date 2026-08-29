Sosyal Güvenlik uzmanı Nergis Şimşek, okurlardan gelen soruları yanıtladığı Cumhuriyet’teki yazısında, 18 yaşını doldurmadan önce ebeveynine ait iş yerlerinde hizmet veren sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2013/11 sayılı genelgesi doğrultusunda yaşadığı kısıtlamalara değindi.
SGK’da 2013’teki düzenleme hala mağdur ediyor: Davalar çalışan lehine sonuçlanıyor
SGK’nin 2013/11 sayılı genelgesiyle 18 yaş altı aile içi çalışmaların iptal edilmesine tepki gösteren Nergis Şimşek, kısıtlamanın yargıdan döndüğünü ve EYT hak kaybı yarattığını belirtti. Şimşek ayrıca Ekim 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik statüsü kurallarını detaylandırdı.Kaynak: Haber Merkezi
18 yaşını tamamlamadan ebeveynine ait iş yerinde çalışan kişilerin hizmetlerinin kurum tarafından geçerli sayılmadığını belirtti.
Nergis Şimşek, SGK'nin 22 Şubat 2013 tarihli genelgesiyle yasal bir dayanak gösterilmeksizin şartlar getirildiğini ifade etti.
Düzenlemeye göre, veli iştirakiyle yazılı yapılmayan ve hâkim tarafından onaylanmayan iş sözleşmelerinde 18 yaş altı çalışmaların sigortadan sayılmadığı aktarıldı.
Şimşek, 506 ve 5510 sayılı kanunlarda bu yönde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığını ve açılan yargı davalarının kurum aleyhine sonuçlandığını kaydetti.
Fiilî çalışma olgusuna bakılmaksızın yapılan bu reddin hak kayıpları oluşturduğuna dikkat çekti.
18 yaş öncesi aile yanında geçen günlerin emeklilik şartlarına etkisini örneklendiren Şimşek, sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 öncesine dayanması halinde kişinin EYT hakkından yararlanacağını vurguladı.
18 yaşın doldurulduğu tarih, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak kabul edilse de 8 Eylül 1999 öncesi girişlerde emeklilik koşulları (25 yıl sigortalılık ve 5.825 prim günü) değişmiyor.
Ancak 18 yaşın altında geçen prim günleri geçerli sayılmadığı için ilgili süredeki gün kadar ek çalışma yapılması veya prim ödenmesi gerekiyor.
Şimşek, birden fazla sigorta statüsünde hizmeti bulunan çalışanların emeklilik şartlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu.
Şimşek, farklı sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmaları olanların emeklilik kapsamının belirlenmesinde sigorta başlangıç tarihinin esas alındığını ifade etti.
Ekim 2008 öncesinde sigortalı olanlar için 2829 sayılı kanunun uygulandığını hatırlatan Şimşek, bu tarihten sonra işe girenler için ise 5510 sayılı Kanun'un 53. maddesinin geçerli olduğunu vurguladı.
Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; 2008’deki düzenlemeden sonra hangi statüden emekli aylığı alınacağı, toplam çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin yer aldığı sigortalılık haline göre tespit ediliyor.
Dolayısıyla çalışan, meslek yaşamı süresince en çok hangi statüde (4/a, 4/b veya 4/c) prim ödemişse o statünün kurallarına göre yaşlılık aylığına hak kazanıyor.