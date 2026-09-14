Ekonomi yönetiminin emeklilere yönelik hazırlıkları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, 2027 Ocak ayında maaşlara yansıyacak olası enflasyon farkına dair ilk somut hesaplamalar paylaşıldı.
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammında rakam verdi
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur Ocak maaş zammına dair net rakam verdi. Erdursun, yüzde 9 ile yüzde 9,5 arasında artışa dair net rakamlar ortaya çıktı.Kaynak: Diğer
Daha önce 2026 yılı asgari ücretini nokta atışı tahmin etmesiyle tanınan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı Halk TV yayınında yıl sonu enflasyon öngörülerini ve emeklilerin alacağı zam oranlarını detaylandırdı.
Erdursun, 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ile yüzde 29 bandında tamamlanmasını beklediğini ifade etti. Bu öngörü doğrultusunda Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak yasal enflasyon farkı oranlarını Erdursun hesapladı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri için Erdursun, yüzde 9 ile yüzde 9,5 arasında artış öngörürken, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5 hesabını çıkardı.
Mevcut durumda 23 bin 552 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığına dikkat çeken Erdursun, yapılacağı öngörülen yüzde 9,5'lik artışın maaşlara yansımasını açıkladı.
Tahmini zam miktarının 2 bin 200 TL ile 2 bin 500 TL arası olduğunu ifade eden Erdursun, Ocak 2027 maaş için 25 bin 800 TL ve 26 bin TL seviyelerini tahmin etti.
NOT: Haberde yer alan hesaplamalar uzman tarafından yapıldı.