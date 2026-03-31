31 Mart 2026 Salı
SGK uzmanı ‘müjde’ diyerek açıkladı: Kademeli emeklilik için tarih verdi

SGK uzmanı Ersin Bayav, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan 4 milyon vatandaşı müjdeleyen kademeli emeklilik için tarihi verdi.

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca yurttaş için kademeli emeklilik yeniden gündeme geliyor. EYT’nin ardından oluşan yaş farkı tartışmaları büyürken, yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Bir günden dolayı emekliliğini kaçıranlar için iktidarın bir adım atması bekleniyor. Bu konuyu ise EMADDER gündeme getiriyor.

EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, 8 Eylül 1999 ve 9 Eylül 1999 tarihleri arasındaki "bir günlük" farkın yarattığı uçuruma dikkat çekti.

Uğurlu, “Bizler emekli ya da EYT’li değiliz; bizler sistemin dışına itilen kademeli emeklilik bekleyenleriz. 8 Eylül bu ülkenin evladıysa, 9 Eylül neden üvey evlat görülüyor? Bir gün fark yüzünden bir insanın ömründen 17-20 yıl alınması hangi adalete sığar?” dedi.

Erken emeklilik konusunda Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK), Ersin Bayav Star TV’deki Nur Viral ile Sen İstersen programında ‘müjde’ diyerek kademeli emeklilik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kademeli emekliliğin çıkacağının altını çizen Bayav, 2026 ve 2027 yılında bekliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar var, görüşmeler yapılıyor. Seçim öncesinde kademeli emeklilik çıkacak. 4 milyon vatandaşı ilgilendiriyor” dedi.

2026 ve 2027 yılının çok hızlı geçeceğini ve değişiklikler olacağını söyleyen Bayav, “EMADDER ile staj ve çırak mağdurlarına müjdeleyelim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
