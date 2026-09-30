SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Tazminatsız kapı dışarı edilebilirsiniz

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne göre, işin bir kısmının veya tamamının evden ya da farklı bir mekandan yürütülmesi durumunda resmi bir hizmet akdinin zorunlu olduğunu belirten SGK Uzmanı Karakaş, "Patronla aramızda anlaştık" şeklindeki sözlü vaatlerin hukuki bir geçerliliğinin olmadığını ifade etti.