Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir?

SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir?

Hayat pahalılığı nedeniyle yeniden çalışmak zorunda kalan emekliler için rapor parası hakkı merak konusu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacağının tüm detaylarını SGK uzmanı İsa Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde açıkladı. İşte detaylar..

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 1

EMEKLİ AYLIĞI MI, DESTEK PRİMİ Mİ?

Ekim 2008 öncesi sigortalılık başlangıcı olanlar, emekli olduktan sonra özel sektörde iki yoldan birini seçebiliyor. Birincisi emekli maaşını tamamen kestirerek tüm sigorta kollarına prim ödemek.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 2

İkincisi ise maaşını almaya devam ederken Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek. Şirket ortağı veya kendi işyerinin sahibi olan Bağ-Kur emeklileri ise maaşları kesilmeden ticari faaliyetlerine devam edebiliyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 3

MAAŞINI KESTİREN EMEKLİNİN RAPOR HAKKI

Emekli aylığını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar hak kaybı yaşamıyor. Hastalık halinde yetkili hekim veya sağlık kurulundan istirahat raporu alındığında, geçici iş göremezliğin 3. gününden itibaren her gün için SGK rapor parası ödüyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise herhangi bir bekleme süresi olmadan ilk günden itibaren iş göremezlik ödeneği veriliyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 4

MAAŞINI KESTİRMEDEN ÇALIŞANLARIN DURUMU

Hem emekli maaşını alan hem de SGDP ile çalışanlar için kurallar farklı. Bu gruba hastalık ve analık sigortası kollarından rapor parası ödenmiyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 5

Ancak iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları halinde e-Ödenek sistemi ya da kâğıt ortamındaki raporlara dayanarak ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyorlar.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 6

MALULLÜK AYLIĞI ALANLARDA KESİN YASAK

Malullük aylığı alanlar maaşlarını kestirmeden yeniden çalışamıyor. SGDP ödeyerek çalışmaları mevzuata aykırı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 7

Engelli emeklilik aylığı alanlar ise SGDP’li olarak çalışabiliyor. Yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya başlayanların malullük aylıkları da kesiliyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 8

Aylığını kestirip yeniden çalışan maluller, hastalıkta 3. günden, iş kazası ve meslek hastalığında ise ilk günden itibaren tam rapor parası hakkına kavuşuyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 9

KAMUDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN DURUMU

Genel bütçeli daireler, belediyeler, KİT’ler ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait kurumlarda emekli maaşı kesilmeden görev yapmak kural olarak yasak.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 10

Kamuda 4/1-a kapsamında çalışan emekliler hastalandıklarında 3. günden, iş kazası ve meslek hastalığında ise her gün için geçici iş göremezlik ödeneği alabiliyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 11

Sonuç olarak hem maaş hem rapor parası her durumda mümkün değil. Aylığını kestirip tam prim ödeyenler hastalıkta da koruma görürken, SGDP ile çalışanlar yalnızca iş kazası ve meslek hastalığında rapor parası alabiliyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir? - Resim: 12

Hayat pahalılığı nedeniyle işe dönen emeklilerin, işe giriş bildirgesindeki tercihi ve rapor gerekçesini dikkatle takip etmesi önem taşıyor.

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