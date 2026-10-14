SGK uzmanı İsa Karakaş anlattı: Emekliler maaşı kesilmeden SGK’dan nasıl ödenek alabilir?

MAAŞINI KESTİREN EMEKLİNİN RAPOR HAKKI

Emekli aylığını kestirip tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar hak kaybı yaşamıyor. Hastalık halinde yetkili hekim veya sağlık kurulundan istirahat raporu alındığında, geçici iş göremezliğin 3. gününden itibaren her gün için SGK rapor parası ödüyor. İş kazası ve meslek hastalığında ise herhangi bir bekleme süresi olmadan ilk günden itibaren iş göremezlik ödeneği veriliyor.