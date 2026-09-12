SGK Müşaviri Dilek Ete, katıldığı bir YouTube kanalında milyonlarca çalışanın gündemindeki kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
SGK Uzmanı Dilek Ete uyardı: Yıl sonunu kaçıran fazla ödeyecek
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı kademeli emeklilik düzenlemesindeyken SGK Uzmanı Dilek Ete’den kritik bir uyarı geldi; yeni yılda maliyetlerinin ciddi oranda artarak emeklilikleri etkileyeceğini söyledi.Gülsüm Hülya Sundu
Kademeli emekliliğin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) zarar vereceği iddialarına karşı çıkan Ete, yasa bekleyen vatandaşları yeni yılda artacak borçlanma maliyetlerine karşı uyardı.
Kademeli emeklilik yasasının çıkması halinde SGK'nın zarara uğrayacağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Ete, emekli olan vatandaşların büyük bir kısmının çalışma hayatına devam ettiğine dikkat çekti.
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için ödenen yüzde 32.25 oranındaki Sosyal Güvenlik Destek Primi'nin doğrudan devletin kasasına girdiğini belirten uzman isim, bu primin emekli aylığına hiçbir katkısı olmadığını vurguladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kâra geçtiğini belirten Ete, devletin kazandıkça kazanmaya devam edeceğini ve olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin kurumu hiçbir zaman zarara uğratmayacağını ifade etti.
Kademeli emeklilik bekleyen ve prim gün eksiği olan vatandaşlara finansal uyarılarda bulunan Dilek Ete, askerlik ve doğum borçlanması yapacakların elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.
Borçlanma tutarlarının asgari ücrete endeksli olduğunu hatırlatan uzman, Ocak ayında asgari ücrete yaklaşık yüzde 30 oranında bir zam beklendiğini ifade etti.
Bir çocuk için iki yıl borçlanan bir kadının şu an 360 bin lira ödemesi gerektiğini, olası bir yüzde 30 zam durumunda ise bu rakamın 460 bin liraya çıkacağını belirterek eksik günlerin Aralık ayı bitmeden tamamlanmasını tavsiye etti.
Yapılan ödemelerin boşa gitme riskine karşı da konuşan Ete, ödenen borçlanma bedellerinin istenildiği zaman SGK'ya dilekçe verilerek kesintisiz olarak geri alınabileceğini hatırlattı.
Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin teknik detaylarına dair öngörülerini de paylaşan Ete, prim gün şartında büyük bir esneklik beklemediğini ifade etti.
8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için mevcut 7.000 gün şartının korunmasını beklediğini söyleyen uzman, asıl düzenlemenin yaş sınırının öne çekilmesi yönünde olacağını belirtti.
4500 gün ve 25 yıl şartıyla kısmi emeklilik bekleyenler için ise yeni bir yaş indiriminin masada olma ihtimalini düşük gördüğünü sözlerine ekledi.
8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar arasında oluşan 17 ile 20 yıllık farkın anayasanın eşitlik ilkesine ve sosyal devlet anlayışına uymadığını belirten Ete, çalışma hayatı içerisinde iş barışının bozulduğuna dikkat çekti.
İsminde adalet olan bir iktidarın, kendi içinde bile kademe barındırmayan bu adaletsiz sistemi mutlaka düzeltmesi gerektiğini savundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısının Emeklilikte Adalet Derneği yönetimini kabul etmesini son derece olumlu bir sinyal olarak değerlendiren Ete, kademeli emekliliğin bir hayal değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.