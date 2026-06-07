SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı: Musluklar açılıyor

"Seçim dönemlerinde Amerika'dan bir destek olabileceğini düşünebiliriz. Bir para akışı gelecek ve seçim öncesi asgari ücretliye, emekliye bir fark verecekler. Bu onların klasik seçim stratejisi oldu. Erdoğan'ın 15 yıllık seçim geçmişine baktığınızda, hep halkın beklediği, vatandaşın yarasına tuz basacak şeylerle geldiğini görüyoruz. Emekli şu an zor durumda. Geçen yıl 'Emekli Yılı'ydı, bu sene 'Aile Yılı' ilan ediliyor. En ufak bir tereddütüm yok; seçimde bütün o musluklar sonuna kadar açılacak."