Sevdiğim Sensin'de Erkan ve Dicle'den sürpriz karar: Yeni tanıtım yayınlandı

DİCLE İLE İNCİ ARASINDA GERİLİM

18. bölüm tanıtımında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Dicle ile İnci arasında yaşanıyor. Köşeye sıkışan Dicle, elindeki beklenmedik kozu kullanmaya karar veriyor.



Dicle'nin İnci'yi “Babası ile ilgili sırrı Erkan'a söylerim” diyerek tehdit etmek zorunda kalması, iki karakter arasındaki gerilimi daha da artırıyor.