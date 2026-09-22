Star ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sevdiğim Sensin’, 18. bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelecek. Yeni bölüm öncesinde yayınlanan ikinci tanıtım, hikayede yaşanacak gelişmelere dair önemli ipuçları verdi.
Sevdiğim Sensin'de Erkan ve Dicle'den sürpriz karar: Yeni tanıtım yayınlandı
Ay Yapım imzalı, başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı ‘Sevdiğim Sensin’in 18. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Erkan ve Dicle'nin romantik anlarının öne çıktığı tanıtımda, Ferman'ın hamlesi ve İnci ile Dicle arasında yaşanan gerilim dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Tanıtımda Erkan ve Dicle'nin yaşadıkları zorlu günlerin ardından baş başa kalması dikkat çekerken, ikilinin çıktığı balayı yeni bölümün öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.
ERKAN VE DİCLE BALAYINA ÇIKIYOR
Yeni tanıtımda Erkan ve Dicle'nin romantik anları öne çıkıyor. Karanlık günleri geride bırakan ikili, sonunda baş başa kalabilecekleri balayına çıkıyor.
Dicle'nin Erkan'la balayına çıkabilmesinin arkasında ise Ferman'ın yaptığı sürpriz açıklama bulunuyor. Ferman'ın hamlesiyle Dicle yeniden özgürlüğüne kavuşuyor.
Ancak bu gelişmeyle birlikte yeni bir gerilim de ortaya çıkıyor. Ferman'ın yaptığı hamlenin ardından Dicle'den bir teşekkür beklemesi, hikayenin ilerleyen bölümünde neler yaşanacağı konusunda soru işareti yaratıyor.
DİCLE İLE İNCİ ARASINDA GERİLİM
18. bölüm tanıtımında dikkat çeken bir diğer gelişme ise Dicle ile İnci arasında yaşanıyor. Köşeye sıkışan Dicle, elindeki beklenmedik kozu kullanmaya karar veriyor.
Dicle'nin İnci'yi “Babası ile ilgili sırrı Erkan'a söylerim” diyerek tehdit etmek zorunda kalması, iki karakter arasındaki gerilimi daha da artırıyor.
Dicle'nin sözünü ettiği sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı ve Erkan'ın yaşananları öğrenip öğrenmeyeceği ise yeni bölümün merak edilen konuları arasında yer alıyor.
YENİ BÖLÜM PERŞEMBE AKŞAMI
Hikayesi Coşkun Irmak'a, senaryosu Yeşim Aslan'a ait olan dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı ‘Sevdiğim Sensin’, 18. bölümüyle Perşembe günü saat 20.00'da Star'da izleyici karşısına çıkacak.