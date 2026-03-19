Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Siyah-beyazlılar, özellikle ilk yarıda bulduğu gollerle maçın kontrolünü eline aldı.

SERGEN YALÇIN: 'BU MAÇLAR HERKES İÇİN ZOR'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin zorluk derecesine dikkat çekerek, “Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde!” dedi.

'ERKEN GOLLERLE RAHATLADIK'

Maça iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, “Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde” ifadelerini kullandı.

'MAÇ SIKINTILI GEÇMEDİ'

İkinci yarıda da net fırsatlar yakaladıklarını vurgulayan Yalçın, “İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde” şeklinde konuştu.

'GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONRASI İKİDE İKİ YAPMAK MORAL OLDU'

Galatasaray mağlubiyetinin ardından alınan galibiyetlerin önemine değinen Yalçın, “Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız” dedi.