Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig’in 32’nci haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, sezonun son virajında her puanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN KRİTİK MESAJ

Selçuk İnan, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirterek, “Kasımpaşa çok önemli kariyerli oyuncuları olan bir takım. Ligin son dönemecinde çok zorlu maçlara çıkıyoruz. Bu maçların ne kadar önemli ve zor olduğunun farkındayız. Kasımpaşa için final havasında geçecek bir maç. Kasımpaşa deplasmanı zor. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ama biz bu tarz maçları daha önce iyi oynadık, kazandık. Bunu tekrar etmemiz gerekiyor." dedi.

'TAKIMIN FİNANSAL SORUNLARDAN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Takımdaki ekonomik durumla ilgili soruya da yanıt veren Selçuk İnan, kulüp yönetiminin yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

“Evet sıkıntılar var. Sağ olsun belediye başkanımız, kulüp başkanımız herkes çaba sarf ediyor. Oyuncuların da aileleri ve planları var. Buna rağmen takımın etkilendiğini düşünmüyorum.” dedi.

'ŞEHİR OLARAK ALTINDAN KALKABİLİRİZ'

Yeni sezon öncesi finansal dengenin önemine de dikkat çeken Selçuk İnan, transfer dönemi ve harcama limitleriyle birlikte yeni sorunların çıkabileceğini söyledi.

İnan buna rağmen “Şehir olarak bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.