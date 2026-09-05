Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yedinci gününün konser akşamında sahnesinde Sefo’yu ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’ni dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla keyifli bir akşam yaşadı.
Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı
Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nde Sefo sahne aldı. Hamidiye Tabyası’nı dolduran izleyiciler şarkılara eşlik etti. Sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasına karıştı. .Kaynak: İHA
Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin yedinci akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Sefo’nun konseriyle hareketlendi. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, alanı doldurarak sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Sahneye enerjik bir performansla çıkan Sefo, dans koreografileri ve sahne şovlarıyla izleyicilere hareketli bir konser deneyimi yaşattı. Konserin en renkli anlarından biri ise Sefo’nun sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte söyleyen sanatçı, festival alanında unutulmaz anlar yaşattı.
Çanakkale’yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül’e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.