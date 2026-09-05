Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı

Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nde Sefo sahne aldı. Hamidiye Tabyası’nı dolduran izleyiciler şarkılara eşlik etti. Sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasına karıştı. .

Kaynak: İHA
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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yedinci gününün konser akşamında sahnesinde Sefo’yu ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’ni dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkıları ve enerjik sahne performansıyla keyifli bir akşam yaşadı.

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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 2

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin yedinci akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi, Sefo’nun konseriyle hareketlendi. Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, alanı doldurarak sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 3

Sahneye enerjik bir performansla çıkan Sefo, dans koreografileri ve sahne şovlarıyla izleyicilere hareketli bir konser deneyimi yaşattı. Konserin en renkli anlarından biri ise Sefo’nun sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte söyleyen sanatçı, festival alanında unutulmaz anlar yaşattı.

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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 4

Çanakkale’yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getiren festival, 6 Eylül’e dek konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 5
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Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı - Resim: 6
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