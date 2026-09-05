Sefo’dan Çanakkale’de sürpriz hamle: Sahneyi bıraktı, kalabalığa karıştı

Sahneye enerjik bir performansla çıkan Sefo, dans koreografileri ve sahne şovlarıyla izleyicilere hareketli bir konser deneyimi yaşattı. Konserin en renkli anlarından biri ise Sefo’nun sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması oldu. Hayranlarının yanına giderek şarkılarını onlarla birlikte söyleyen sanatçı, festival alanında unutulmaz anlar yaşattı.